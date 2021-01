Joaquin Phoenix potrebbe tornare a interpretare Joker in diversi altri film. Ecco perché

Il film Joker è stato senza alcun dubbio uno dei lungometraggi rivelazione della passata stagione cinematografica con ben 11 nomination agli Oscar 2020 di cui due vinti (tra cui quello di Miglior Attore), un Leone D'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, due Golden Globes e diversi altri riconoscimenti internazionali.

Un successo incredibile e inaspettato in termini di critica e incassi, diventando il cinecomic vietato ai minori con il maggior incasso nella storia del cinema e proiettando il regista Todd Phillips e Joquin Phoenix nell'olimpo di Hollywood. Ancor prima dell'inizio delle riprese la Warner Bros. tentò in ogni modo di scoraggiare la realizzazione del film, non credendo nel progetto e tagliando moltissimo il budget stanziato per le riprese, pensando ovviamente che si trattasse di un cinecomic tradizionale con tanto di super effetti speciali e computer grafica.

Ma non è stato così, e con un budget ridotto il regista Todd Phillips è riuscito a creare un film drammatico, d'autore, un thriller psicologico d'altri tempi, ambientandolo in una fantomatica e degradata città di inizio anni '80 (ribattezzando di fatto una normalissima New York in Gotham City) e costruendolo attorno al poliedrico e incredibile personaggio interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix. Con degli incassi inaspettati (1,07 miliardi di dollari in tutto il mondo) e un budget ridotto all'osso è facile pensare quanto anche la casa di produzione sia tentata dal proseguire la realizzazione di questo progetto assieme alla coppia Phillips/Phoenix.

Secondo quanto riportato da alcune fonti americane e dall'insider Daniel Richtman il protagonista avrebbe firmato non solo per Joker 2, ma per riportare il personaggio di Arthur Fleck in diversi film dell'universo cinematografico DC. Sicuramente questa non è la prima volta che viene diffusa la notizia di un ritorno di Phoenix per Joker 2 ma sicuramente è un'inedita notizia sapere che potrebbe tornare sotto il trucco del re del crimine di Gotham per diverse pellicole.

Al momento l'unico progetto ufficiale nel programma di Joaquin Phoenix sarà la pellicola indipendente a basso budget dal titolo C'mon C'mon, un deciso cambio di ritmo per l'attore dopo aver perso 24 chili ed essersi immedesimato per quasi un anno interno per l'interpretazione da Oscar del 2019 in Joker.