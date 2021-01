Sex Pistols, il regista di Trainspotting Danny Boyle dirigerà la serie tv ufficiale sulla band di Johnny Rotten e Sid Vicious

Il grande Danny Boyle, regista di Trainspotting, Steve Jobs e Yesterday, dirigerà la serie TV divisa in sei parti dedicata alla storia dei Sex Pistols.

Si intitolerà Pistol e sarà basata sul libro biografico scritto nel 2016 dal chitarrista Steve Jones dal titolo Lonely Boy. Durante una recente intervista Boyle ha descritto la nascita e l'ascesa dei Sex Pistols a metà degli anni '70 come il momento in cui la società e la cultura britanniche sono cambiate per sempre: "Immaginate di irrompere nel mondo di The Crown e Downton Abbey con i vostri amici e di poter urlare le vostre canzoni e la vostra rabbia per tutto ciò che rappresentano. È il punto di rottura, la detonazione per la cultura di strada britannica dove i giovani comuni potevano andare su un palco dare sfogo alla loro furia e alla loro moda. Tutti dovevano guardare e ascoltare e tutti li temevano o li seguivano".

La serie sarà scritta da Frank Cottrell Boyce e Craig Pearce e nel cast ci saranno Maisie Williams di Game of Thrones nei panni dell'icona punk Jordan (Pamela Rooke) e Toby Wallace nei panni di Steve Jones. John Lydon (AKA Johnny Rotten) sarà interpretato dal giovanissimo Anson Boon.

Pistol sarà trasmesso sulla piattaforma di streaming FX in partnership con la BBC. La produzione della serie dovrebbe iniziare il prossimo 7 marzo.

John Lydon non ha ancora commentato la notizia ma nel 2019 sconfessò pubblicamente un potenziale biopic sulla storia dei Sex Pistols realizzato da Starlight Films: "A scanso di equivoci, questo film sarebbe non autorizzato, non ufficiale e non approvato da Sex Pistols"