I Blink-182 pubblicheranno un nuovo album nel 2021. La conferma di Travis Barker

Sembra che i membri dei blink-182 abbiano utilizzato l'inaspettato tempo libero causato dalla pandemia di coronavirus per scrivere nuova musica. Dopo aver pubblicato nei mesi scorsi il singolo Quarantine, che segnava il ritorno della band a certe sonorità punk degli inizi, sembra che nuovo materiale potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi del 2021. Mentre Travis Barker continua ad essere estremamente prolifico sulla scena pop-punk assieme all'amico Machine Gun Kelly, il batterista ha confermato che quest'anno che la sua band principale rilascerà sicuramente un nuovo disco di inediti.

Il batterista lo ha rivelato su Instagram nei commenti rilasciati sotto una delle sue ultime foto caricare in rete. Alla domanda di un fan se la band avesse in mente di pubblicare nuovo materiale con il nuovo anno, il batterista ha risposto un sicuro "YES".

Riguardo alla situazione della musica causata dall'emergenza covid-19, il batterista negli scorsi mesi aveva esortato i suo colleghi ad andare avanti, sottolineando quanto in questo tragico momento si possa essere fortunati a poter continuare, scrivere e produrre musica, pur mantenendo le distanze: "Penso che tutti dobbiamo sentirci grati e fortunati di poter fare musica ed essere vivi, cogliere le opportunità, essere creativi e scrivere ottima musica".