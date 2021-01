Quella volta in cui il leggendario Neil Peart dei Rush venne votato come miglior batterista prog di sempre

Il 7 gennaio 2020 il mondo del rock diceva addio ad uno dei suoi più grandi battristi e musicisti di sempre, il grande Neil peart dei Rush. Ha sua musica ha contribuito a creare alcune delle pagine più alte del rock e del progressive rock mondiale, tanto da esserne eletto il "più grande batterista di sempre" del genere.

Era il 2014 quando l'autorevole rivista di settore Rhythm, insieme a MusicReaders, chiese ai suoi lettori di votare per il migliore. Ed alla fine a spuntarla con un vantaggio davvero molto importante fu Neil Peart, il batterista dei Rush.

“The Professor”, così veniva chiamato, era da sempre riconosciuto come una vera e propria istituzione nel mondo del prog.

L'album che forse ne metteva in luce maggiormente le incredibili doti fu Moving Pictures del 1981 e tra i brani di quell'album l'apice veniva raggiunto in YYZ.

In quella classifica ci finirono moltissimi altri batteristi, Mike Portnoy conosciuto in particolar modo per la sua attività con i Dream Theater, Danny Carey dei Tool e a seguire Phil Collins dei Genesis, Gavin Harrison dei Porcupine Tree e Bill Bruford degli Yes.

Ecco la classifica completa: