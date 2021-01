Il Border Collie che danza su Bring Me To Life degli Evanescence. Guarda il video

L'"heelwork to music" è un vero e proprio sport riconosciuto dalla federazione inglese del Kennel Club. Si tratta di una variante del freestyle musicale dedicato all'agility canina ed è sostanzialmente composto da un'esibizione tra cane e uomo basata sulla coreografia di un brano musicale di circa quattro minuti.

Come poteva non spuntare dalla rete un grande classico del rock reinterpretato da un nostro amico peloso?

Sta facendo il giro del web il video di Breeze, un bellissimo Border Collie di 10 anni che, insieme alla sua proprietaria Monika Ballerini dalla Svizzera, ha reinterpretato il classico degli Evanescence Bring Me To Life.

È incredibile come Breeze sia in grado di rotolare e fermarsi perfettamente in sincronia con il ritmo del classico della band di Amy Lee pubblicato nell'album Fallen del 2003.

Guarda il video:

*** SOUND ON ***



This is the most important competitive dog dancing (or as we call it in the industry, "heelwork to music") video you will ever see. pic.twitter.com/2EdHLDSjeH