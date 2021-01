David Bowie, la moglie Iman: “Non mi sposerò mai più ma spesso mi sento sola”

Nel 1992 la supermodella di origini somale Iman sposò una leggenda della musica, David Bowie. La loro è stata una storia d’amore intensa e felice: per la donna, che oggi ha 65 anni, il musicista è stato il grande amore della sua vita e, per questo motivo, adesso preferisce stare da sola, anche se non è certo facile.

A cinque anni dalla morte del marito, la vedova ha deciso di parlare di sé e di come ha affrontato questa terribile perdita. L’amore per l’artista è ancora forte e vivo dentro di lei, per questo non riesce a immaginare un futuro accanto a un’altra persona: “David è nei nostri cuori e nei nostri pensieri ogni giorno – ha rivelato in una nuova intervista – non sapevo cosa fosse l’amore fino a quando non ho incontrato David. Lui è stato il mio vero amore”.

“Se mi sposerò di nuovo? No, mai – ha detto Iman – nel giorno della sua morte sono andata a fare una passeggiata e un uccello azzurro è volato davanti a me, sopra ogni cosa”. In questi anni la moglie del Duca Bianco non lo ha mai dimenticato e ha spesso raccontato i suoi giorni più bui, quelli della lotta contro il cancro che alla fine lo ha portato via; a volte, attraverso i social media, Iman condivide con i fan del grande artista video e rare fotografia della loro famiglia, così come dei tributi alla sua memoria da parte di altre persone.

“Non dimenticate – ha scritto in uno dei post su Instagram – che io ero una fan della sua musica ancor prima che ci incontrassimo e sposassimo!”. Quando non era sotto i riflettori, però, David Bowie era un marito come tanti. Iman descrive il loro matrimonio come ordinario, non c'era nulla di stravagante o di diverso dalle altre coppie. Era semplicemente l’unione felice di due persone che si amavano profondamente, un amore dal quale è nata anche una bambina, Alexandria Zahra Jones, che oggi ha 20 anni. Per Iman oggi è davvero impossibile pensare di rivivere momenti del genere con qualcun altro; lei adora stare da sola nella casa che condivideva con David a portare avanti i numerosi hobby che coltivavano insieme, come ad esempio la pittura. Nonostante questo, ha confessato che spesso soffre di questa solitudine, ma i bei ricordi vissuti accanto all’amore della sua vita la aiutano ad andare avanti e a essere felice.