Bruce Springsteen: “Probabilmente non torneremo in tour prima del 2022, ma ho in serbo una grande sorpresa per i fan”

Bruce Springsteen ha parlato dei suoi progetti futuri durante la serata intitolata Open All Night With Jim Rotolo, andata in onda la sera di Capodanno sulla E Street Radio di SiriusXM. Il Boss ha spiegato che purtroppo, a causa della pandemia, nel 2021 non ci saranno tour; nonostante questo, i fan possono rallegrarsi comunque perché il loro beniamino ha in serbo per loro delle grandi novità, anche se al momento ha preferito non rivelare nulla di specifico.

“Ho dei progetti in corso quest’anno ma non li annuncerò perché sarà un segreto e poi ci sarà una grande sorpresa – ha dichiarato – ho davvero molte cose che mi terranno occupato durante l’anno, qualcosa che darà ai fan un motivo per attendere il loro momento”.

Tuttavia, non bisogna farsi illusioni: la sorpresa non riguarda la musica dal vivo. “Se le cose andranno secondo quanto il Dottor Fauci sta prospettando – ha proseguito il Boss – torneremo in tour il prima possibile, credo intorno all’inizio del 2022. Sto solo facendo ipotesi perché nessuno sa davvero come andranno le cose ma questo è ciò che penso, considerando tutte le informazioni che sono disponibili in questo momento”.

Il musicista del New Jersey, dunque, è intenzionato a fare il possibile per non far sentire soli i fan in questo periodo, come del resto ha fatto finora, in questo tragico 2020: “Abbiamo dato ai fan un disco quest’anno – ha detto, parlando di Letter To You – abbiamo dato loro un film. L’unica cosa che non abbiamo fatto sono i concerti, non abbiamo potuto dare loro la possibilità di vedere la band suonare dal vivo. Per questo motivo, quando ci è arrivata la proposta del SNL, ci siamo detti che quella era la cosa da fare”. Il Boss e la E Street Band si sono infatti esibiti il 12 dicembre scorso durante una puntata del Saturday Night Live: hanno suonato Ghosts e I’ll See You In My Dreams, brani tratti dall’ultimo album. A causa delle restrizioni imposte per garantire la sicurezza di tutti ed evitare contagi da Coronavirus, solo parte della band è potuta salire sul palco, dove la regola prevedeva che non ci fossero più di otto persone.

“La sicurezza dell’esibizione ha richiesto un certo impegno – ha spiegato il Boss, parlando dei numerosi test ai quali lui e i suoi compagni si sono dovuti sottoporre – ma alla fine ne è valsa la pena”. Bruce sa che bisogna avere pazienza e bisogna tenere duro: è questo che ha sempre detto ai suoi fan per incoraggiarli durante i mesi più bui dei 2020, parlando durante il suo show su SiriusXM intitolato From My Home To Yours. “Stavano succedendo molte cose – ha raccontato – c’era la pandemia, c’era il movimento del Black Lives Matter, c’era la resistenza contro il Presidente Trump. C’erano davvero tante cose in ballo, cose di fronte alle quali bisognava reagire. Così mi sono detto che la radio sarebbe stata un buon punto di partenza per me, per andare avanti in quel momento e per provare a farlo con la musica che amo”.

Durante i suoi show radiofonici il Boss si è spesso rivolto direttamente ai fan e persino a Trump, chiedendo loro di indossare le mascherine per il bene di tutti: “Ho rivolto le mie preghiere e i miei auguri a tutti coloro che hanno perso delle persone care, vivendo un periodo molto più difficile rispetto a ciò che noi abbiamo visto – ha spiegato ancora Bruce – Io, Patti e anche tutti i ragazzi della E Street Band anche adesso rivolgiamo le nostre benedizioni e le nostre preghiere a tutti coloro che hanno perso un familiare o un amico. Auguriamo a tutti loro – ha concluso – che questo che sta iniziando sia un anno migliore”.