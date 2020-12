I Foo Fighters hanno annunciato l’arrivo di un nuovo singolo tratto da Medicine At Midnight. Guarda il trailer

Dopo essere stati fermi per mesi a causa della pandemia, i Foo Fighters sono tornati in scena a novembre con Shame Shame, il primo singolo estratto dal loro decimo album in studio, Medicine At Midnight in arrivo a febbraio 2021. La nuova canzone ha subito rivelato ai fan che in questo disco i Foos hanno deciso di sperimentare molto di più che in passato.

Per Shame Shame è stato realizzato anche un video, la cui idea è nata da “un angolo oscuro” della psiche di Dave Grohl, qualcosa che il frontman ha avuto in mente per più di 40 anni: “È assurdo – ha spiegato a NME – l’idea per questa clip è nata da un sogno che ho fatto quando avevo circa 14-15 anni e che ricordo ancora oggi”.

Dopo questa prima traccia che ha presentato in anteprima il nuovo disco, oggi sui social i Foos hanno annunciato l’arrivo del secondo singolo No Son Of Mime: “Anno nuovo, musica nuova”, hanno scritto nel post in cui hanno pubblicato anche un breve estratto della nuova canzone, della quale al momento non ci conoscono né il titolo né il tema. Nel tweet la band ha scritto anche “Sooner than later”, ma non è chiaro se questa frase possa riguardare o meno la canzone in questione, oppure se sia semplicemente un indizio sulla pubblicazione della stessa, che sarebbe dunque molto vicina.

No Son Of Mine

Per scoprirlo non resta che attendere ulteriori notizie in merito; Medicine At Midnight verrà pubblicato il prossimo 5 febbraio, anche se in realtà l’uscita era prevista per il 2020, in concomitanza con il venticinquesimo anniversario dell'inizio della carriera della band. La pandemia, però, ha costretto Dave Grohl e compagni a rinviare ogni progetto, sia l’uscita dell’album che il tour celebrativo dell’importante traguardo raggiunto.