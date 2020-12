Aerosmith, come il film Frankenstein Junior ha influenzato la scrittura di Walk This Way. La storia

Sembra incredibile eppure Frankenstein Junior, uno dei film cult più famosi e apprezzati nella storia del cinema, ha ispirato il titolo di quella che forse è una delle canzoni più riconoscibili e immediate degli Aerosmith: Walk This Way.

Ma in che modo il capolavoro di Mel Brooks ha ispirato inconsapevolmente il brano della band di Steven Tyler e Joe Perry?

Nel 1974 la band era in studio di registrazione per terminare il loro album Toys in the Attic e un bel giorno, per riposare dopo le sessioni di scrittura e produzione del disco, alcuni membri della band e il loro produttore decisero di scendere verso Time Square e andare al cinema. A ispirare il titolo di Walk This Way fu una particolare frase all'interno del film, apparentemente senza alcun legame con la canzone: si tratta della la scena in cui Marty Feldman, che interpreta Igor, dice al personaggio di Gene Wilder "cammina da questa parte" (walk this way) e poi si trascina via zoppicando, con Wilder che inizia a zoppicare dietro di lui.

Steven Tyler rimase in studio a lavorare sui testi e quando i ragazzi tornarono dalla proiezione del film confessò loro la sua perplessità e i dubbi riguardo al testo della canzone a cui stava lavorando, non riuscendo a terminare il ritornello.

Per cercare di dare una mano al leader della band, il produttore Jack Douglas suggerì a Steve Tyler di chiamare la canzone Walk This Way, ispirandosi proprio a quella scena apparentemente senza alcun legame o significato con la band.