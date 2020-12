Sharon Osbourne ha il coronavirus: sta recuperando ed è in isolamento dopo un breve ricovero. Ozzy è risultato negativo

Sharon Osbourne ha rivelato di essere risultata positiva al COVID-19 ed è stata ricoverata in ospedale per un breve periodo di tempo. Ora sta recuperando e sta trascorrendo la convalescenza in un luogo sicuro lontano da suo marito, Ozzy Osbourne.

La 68enne conduttrice del programma televisivo The Talk ha dichiarato la sua positività al COVID-19 attraverso un tweet pubblicato nella serata di ieri: "Volevo condividere con voi che sono risultata positiva al COVID-19. Dopo un breve ricovero in ospedale, mi sto riprendendo in un luogo lontano da Ozzy (che è risultato negativo al test), e il programma The Talk è momentaneamente sospeso. Per favore, cercate di rimanere tutti sani e al sicuro".

Sharon, che è anche la manager di Ozzy, ha reso pubblica la sua diagnosi di COVID-19 pochi giorni una sua collega, Carrie Ann Inaba, anch'essa colpita dal coronavirus.

I coniugi Osbourne in questo momento non godono di ottima salute e un positivo in casa potrebbe alzare notevolmente il rischio per la coppia: Sharon è una sopravvissuta al cancro, avendo combattuto contro un tumore al colon nei primi anni 2000 e lo scorso mese Ozzy, che ha il morbo di Parkinson, aveva dichiarato al magazine GQ di essere stato colpito anche da un enfisema: "Ho l'enfisema, quindi se prendo questo virus sono fottuto".