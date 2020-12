Guns N’ Roses, la vera storia di come nacque il nome della band di Axl Rose, Slash e Duff McKagan

I Guns N’ Roses si sono formati nel 1985 dalle ceneri di due band precedenti. Il loro nome è ormai entrato nella storia del rock ed è diventato una vera e propria icona della scena musicale di Los Angeles di quegli anni. Si tratta di un nome particolare che attira molto l’attenzione e in tanti hanno immaginato che la sua origine derivi dal cognome del frontman, Axl Rose, ma le cose non stanno esattamente così.

In realtà il nome del gruppo nacque per pura casualità: deriva, infatti, dai nomi delle due band dalle quale provengono i componenti, ovvero gli Hollywood Rose e i L.A. Guns. Della prima facevano parte Axl Rose, Izzy Stradlin e Chris Weber: i tre iniziarono a suonare insieme nel 1983 e fecero diversi concerti insieme a Rick Mars, Andre Toxx, Johnny Kreis e Steve Darrow. Negli anni a seguire la line-up cambiò diverse volte e, ad esempio, al posto di Weber e Stradlin arrivarono poi Slash e Steven Adler. Quest’ultimo, tra l’altro, prima suonava in una band chiamata Road Crew insieme a Duff McKagan, futuro componente dei Guns N’ Roses.

Gli L.A. Guns si formarono sempre nel 1983 ed erano composti dal chitarrista Tracii Guns e dal batterista Rob Gardner, dal cantante Mike Jagosz e dal bassista Ole Beich. Con questa formazione, il gruppo pubblicò un EP, poi Axl Rose prese il posto di Jagosz.

Nel marzo del 1985 alcuni componenti dei due gruppi decisero di formare una nuova band e fu così che nacquero i Guns N’ Roses. La prima line-up era formata da Axl Rose, Rob Gardner, Izzy Stradlin, Tracii Guns e Ole Beich. Quest’ultimo fu poi sostituito da Duff McKagan; Tracii Guns, invece, ben preso abbandonò il gruppo dopo aver litigato con Axl Rose e al suo posto arrivò Slash. Poco dopo se ne andò anche Gardner e fu sostituito da Steven Adler. Fu con questa formazione che i Guns N’ Roses pubblicarono il loro primo album nel 1987, Appetite For Destruction. Il resto è una bellissima storia che, tra alti e bassi, continua ancora oggi.