Noel Gallagher, la figlia Anaïs posa come modella di intimo per una collezione natalizia. Guarda le foto

Anaïs Gallagher ha 20 anni ed è la figlia di Noel Gallagher. Avevamo parlato di lei in precedenza riguardo al suo rapporto con la musica del padre, in particolare con Wonderwall degli Oasis.

Sono passati un po' di anni da allora e la figlia del rocker inglese ha avviato una sua carriera come modella. In vista del Natale la giovane Anaïs ha partecipato ad un servizio fotografico dedicato alla collezione di lingerie a tema natalizio per un brand londinese.

Le foto per la collezione Autunno / Inverno 2020, scattate qualche mese fa per il brand Bluebella, sono state condivise su instagram dalla figlia di Noel.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anaïs Gallagher (@gallagher_anais)

La modella condivide da tempo le fotografie e gli scatti riguardanti il suo lavoro e la collaborazione con il brand, ma le didascalie sotto le sue foto sono sempre autoironiche: "Questa è una foto di me che fisso l'abisso, ovvero la lista dei libri che devo leggere per la mia tesi Ma hey! Ho appena scattato per la nuova collezione ***** AW20"