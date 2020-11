Eric Clapton annuncia l'uscita di una nuova canzone "anti-lockdown". I proventi in beneficenza per i musicisti in difficoltà

Il prossimo 4 dicembre verrà pubblicata Stand and Deliver, un nuovo brano contro il lockdown nato dalla collaborazione tra Van Morrison ed Eric Clapton.

Il brano, scritto da Van Morrison ed interpretato da Slowhand, è la quarta canzone pubblicata dall'inizio del lockdown per la campagna Save Live Music lanciata da Van Morrison. I proventi andranno in beneficenza della fondazione Lockdown Financial Hardship Fund, che si occupa di dare una mano e aiutare i musicisti in difficoltà a causa della pandemia di COVID-19.

"Ci sono molti di noi che supportano Van e i suoi sforzi per salvare la musica dal vivo. È un'ispirazione", ha dichiarato Eric Clapton in un'intervista rilasciata per il magazine Variety. "Dobbiamo alzarci in piedi e fare qualcosa perché dobbiamo trovare una via d'uscita da questo pasticcio. Non vale la pena pensare ad un'alternativa. La musica dal vivo potrebbe non riprendersi mai". Slowhand ha anche definito la mancanza di concerti come una cosa "profondamente sconvolgente".

Morrison ha poi affermato con entusiasmo che "la registrazione di Eric è fantastica e sarà apprezzata da tutti coloro che condividono le nostre frustrazioni". Il cantautore ha poi aggiunto: "È straziante vedere così tanti musicisti di talento privi di un sostegno significativo da parte del governo, ma vogliamo rassicurarli che stiamo lavorando duramente ogni giorno per fare le giuste pressioni per il ritorno della musica dal vivo e per salvare la nostra industria".

Stand and Deliver sarà la quarta canzone ad essere pubblicata per l'iniziativa lanciata da Morrison dopo Born to Be Free, As I Walked Out e No More Lockdown.