Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi partecipano a una campagna per la sensibilizzazione sull’utilizzo della mascherina. Guarda la foto

Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi hanno prestato il loro volto per una campagna molto significativa, il cui scopo è quello di sensibilizzare le persone sull’utilizzo delle mascherine, dispositivi fondamentali per proteggere sé stessi e gli altri dal Coronavirus.

Insieme ai due musicisti c’è anche Jon Stewart: i tre hanno posato insieme per la foto che compare sui cartelloni della campagna avviata dal Dipartimento della Salute del New Jersey e dal New Jersey Pandemic Relief Fund.

Lo slogan dell’iniziativa è molto eloquente: “Indossa quella maledetta mascherina!”, si legge sui cartelloni, accanto alla foto dei tre artisti. La fondazione che sta promuovendo questa campagna è stata creata nel marzo scorso dalla First Lady del New Jersey, Tammy Murphy, con lo scopo di aiutare i cittadini che sono stati maggiormente colpiti dalla pandemia a livello sociale, economico e medico. Dall’apertura fino a oggi, la fondazione ha raccolto più di 39 milioni di dollari donati da più di 60.500 persone.

Bruce Springsteen ha promosso la campagna per l’utilizzo delle mascherine anche attraverso il suo profilo Twitter, dove, utilizzando l’hashtag #MaskUpNJ, ha scritto: “Ho fatto squadra con qualche amico del New Jersey per incoraggiare tutti a indossare una maledetta mascherina durante il periodo delle vacanze. Restiamo uniti e indossiamo le mascherine in tutto il New Jersey, così potremo tornare presto a fare ciò che riusciamo a fare meglio, ossia cantare e ballare tutti insieme!”.

Teamed up with some fellow New Jerseyans to encourage everyone this holiday season to wear a friggin’ mask. Let’s all come together and #MaskUpNJ so we can get back to what we do best – singing along and dancing together. @FirstLadyNJ @NJ_PRF @NJGov pic.twitter.com/djovXOxiIu — Bruce Springsteen (@springsteen) November 25, 2020

Anche Tammy Murphy ha pubblicato la foto della campagna su Twitter, sottolineando l’importanza del suo messaggio, considerando anche che, purtroppo, in New Jersey i casi di Coronavirus continuano ad aumentare.