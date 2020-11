25 novembre: giornata contro la violenza sulle donne. È una pandemia ombra che colpisce tutto il mondo

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne si ricorda dal 1999 quando l’assemblea dell’ONU scelse il 25 novembre per ricordare il sacrificio delle sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, uccise dagli agenti del dittatore Rafael Leonidas Trujillo in Repubblica Dominicana.

In questi anni in tutto il mondo uno dei simboli più usati per denunciare la violenza sulle donne e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema sono le scarpe rosse lasciate in tante piazze. Un simbolo pensato nel 2009 dall’artista messicana Elina Chauvet con l’opera Zapatos Rojas. L’installazione è apparsa per la prima volta davanti al consolato messicano di El Paso, in Texas, per ricordare le centinaia di donne rapite, stuprate e uccise a Ciudad Juarez.



If fenomeno è mondiale: il segretario dell'Onu Antonio Guterres lo ha definito "una pandemia ombra". Il Presidente Sergio Mattarella ha dichiarato: "La ricorrenza di oggi induce a riflettere su un fenomeno che purtroppo non smette di essere un'emergenza pubblica. Le notizie di violenze contro le donne occupano ancora troppo spesso le nostre cronache, offrendo l'immagine di una società dove il rispetto per la donna non fa parte dell'agire quotidiano delle persone, del linguaggio privato e pubblico, dei rapporti interpersonali. Le istituzioni hanno raccolto il grido di allarme lanciato dalle stesse donne e dalle associazioni che da decenni sono impegnate per estirpare quella che è, ancora in troppe situazioni, una radicata concezione tesa a disconoscere la libertà delle donne e la loro capacità di affermazione. Per questo resta fondamentale, per le donne che si sentono minacciate, rivolgersi a chi può offrire un supporto e prevenire la degenerazione della convivenza in violenza". La violenza contro le donne e le ragazze è un'emergenza globale che richiede un'azione urgente a tutti i livelli in tutti gli spazi e da tutte le persone. Ribadisco il mio appello a porre fine a questa pandemia ombra una volta per tutte”.

In Italia, secondo i dati riportati da Eures, ci sono state 91 donne uccise nei primi dieci mesi del 2020: una ogni tre giorni. E' ora di dire BASTA!



(Fonte rapporto Eures)