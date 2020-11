Bon Jovi, guarda qui "On a Night Like This" il concerto inedito in streaming gratuito per tutti i fan

I Bon Jovi si esibiscono in streaming gratuitamente per tutti i fan con il concerto On a Night Like This - Bon Jovi 2020.

L'evento è incentrato sul nuovo materiale della band tratto dall'album Bon Jovi 2020.

Come accaduto a tutti noi, anche i programmi dei Bon Jovi sono stati sconvolti e scombinati a causa della pandemia di coronavirus e per questo motivo la band ha scelto di stare in qualche modo "vicina" ai propri fan regalando questa imperdibile esibizione.

On a Night Like This è stato girato a Nashville e mostra il primo vero concerto della band di questo 2020: "All'ombra di un periodo difficile per tutto il mondo, il film vuole catturare lo spirito della musica dal vivo e la sua innata capacità di unire le persone".

Guarda qui il concerto integrale in streaming On a Night Like This - Bon Jovi 2020