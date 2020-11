La band dei figli di Slash, Robert Trujillo e Scott Weiland risponde a chi li paragona ai Velvet Revolver. Guarda il video

Suspect208, la nuova band formata dai figli di Robert Trujillo, Scott Weiland e Slash, ha risposto ai fan e alla critica che ha sottolineato la presunta somiglianza del loro ultimo singolo Long Awaited alla musica dei Velvet Revolver. La band era composta da alcuni membri dei Guns N' Roses, tra cui Slash e da Scott Weiland, padri di London Hudson e Noah Weiland, rispettivamente batterista e cantante dei Suspect208.

Durante un'intervista rilasciata al podcast online Appetite For Distortion, la band ha così spiegato il paragone con la formazione dei loro padri: "Non ho cercato [intenzionalmente] di somigliare a loro", ha detto Noah Weiland, "non scrivo canzoni, l'ho inventata al momento. Sento uno strumento o qualcosa del genere per circa 30 secondi o un minuto, lo interrompo, lo inserisco immediatamente nel pezzo, registrandolo da solo. E mentre vado avanti, comincio a pensare a cose sempre diverse. Quindi quello che ho registrato è esattamente ciò che mi è uscito dalle orecchie in quel momento. Non stavo cercando di farla suonare come altre canzoni. La mia voce potrebbe risultare completamente diversa, cosa che fa nella maggior parte degli altri brani. Ma in quella canzone c'è solo una piccola parte della mia voce".

Durante l'intervista è stato chiesto ai Suspect208 l'origine del nome della band: "208 era il nome del mio studio ed è lì che io e Noah abbiamo iniziato a fare musica insieme", ha detto London. “Era come se fosse il nostro santuario, dove potevamo trascorrere tutte le ore del giorno e della notte, comporre musica e dormire"