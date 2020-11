Quella volta che John Belushi sparì dal set dei Blues Brothers. Dan Aykroyd: "saccheggiò il frigo di un vicino!"

Il film The Blues Brothers è forse il più famoso nella carriera di John Belushi: in questo film l’attore, insieme al suo co-protagonista Dan Aykroyd, ha dato vita a una storia incredibile che ancora oggi appassiona e diverte il pubblico. La trama è ricca di stravaganze che, a quanto pare, hanno riguardando anche il set. Un giorno, infatti, John Belushi sparì durante la lavorazione del film.

A raccontare il divertente aneddoto è stato proprio Dan Aykroyd durante la sua recente apparizione allo show Late Night with Seth Meyers. A quanto pare il suo collega quel giorno fece perdere le sue tracce proprio mentre stavano realizzando una delle scene chiave del film: “Stavamo girando al Dixie Square Mall di Harvey, in Illinois – ha raccontato l’attore – ricorderete la famosa scena del centro commerciale. Erano le 3 del mattino quando stavamo girando, poi abbiamo fatto una pausa per mangiare e siamo andati a cercare John. Non riuscivamo a trovarlo da nessuna parte”.

In quegli anni non esistevano ancora i cellulari, quindi la produzione non sapeva proprio come rintracciare Belushi. Alla fine anche Dan Aykroyd si mise a cercare il collega, perlustrando i dintorni del centro commerciale. “Vidi un sentiero che sembrava condurre fuori dal parcheggio in un quartiere di periferia nelle vicinanze – ha raccontato ancora l’attore – pensai ‘Proviamo per di qua’. Percorsi quella strada e arrivai in questo quartiere residenziale, dove tutte le case erano buie. Solo in una di esse, più giù lungo la strada, le luci erano accese. Così pensai ‘Non so, ma ho come un presentimento, andiamo a vedere’. Bussai alla porta – ha proseguito – mi venne ad aprire un uomo e gli dissi ‘Salve, sa, stiamo girando un film laggiù’. ‘Sì, lo so’, mi rispose lui. ‘Stiamo cercando uno dei nostri attori’. ‘Sì, lo so, Belushi. È venuto qui da me circa mezzora fa, ha saccheggiato il mio frigorifero e adesso sta dormendo sul mio divano’. Era il classico ospite indesiderato che non se ne va mai insomma”.

Chi avrebbe mai cacciato via John Belushi da casa propria? Era notte ed evidentemente era stanco e gli era venuta fame prima della pausa. In quel periodo lui era l’attore comico più famoso del momento: probabilmente la sua popolarità, la sua simpatia e la sua personalità hanno conquistato quell’uomo a tal punto da farlo entrare in casa sua e lasciarlo mangiare e dormire, come se nulla fosse.

Dopo circa due anni da questo simpatico episodio, Belushi purtroppo è morto a causa di un’overdose. La sua arte, però, continua a vivere nei suoi film e nei suoi show, ma anche in tante altre occasioni durante le quali viene celebrato. Il 22 novembre è stato pubblicato il documentario ufficiale sulla sua vita, intitolato semplicemente Belushi; di recente, inoltre, si è parlato anche di un possibile biopic per raccontare la sua storia e la sua carriera ma al momento il progetto è in una fase di stallo.