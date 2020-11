Depeche Mode, Martin Gore pubblica Mandrill, il primo singolo del suo nuovo EP solista

Martin Gore dei Depeche Mode ha annunciato l’uscita di un nuovo progetto come solista. L’EP si intitola The Third Chimpanzee e uscirà il 29 gennaio del 2021. Il disco è già disponibile per il pre-ordine in due formati, vinile e CD; conterrà cinque canzoni strumentali, delle quali una, Mandrill, è stata appena pubblicata come primo singolo, accompagnata da un video molto particolare. Nella clip vengono mostrate delle immagini dipinte dell’animale che dà il titolo alla canzone che si adattano bene all’atmosfera del pezzo.

“Il primo brano che ho registrato presentava un suono che non era umano – ha dichiarato in proposito Gore in un comunicato – sembrava piuttosto quello di un primate. Ho deciso di intitolarlo Howler, ispirandomi a una scimmia. Poi, quando è arrivato il momento di scegliere un titolo per l’EP, mi sono ricordato di un libro che ho letto, The Rise and Fall of the Third Chimpanzee. Mi è sembrato sensato intitolare il progetto in questo modo, in quando l’EP è stato realizzato da un terzo scimpanzé”.

L’ultimo lavoro solista di Martin Gore, intitolato MG, risale al 2015. Nel frattempo, all’inizio di questo mese i Depeche Mode sono stati inseriti tra i candidati all’ingresso della Rock and Roll Hall of Fame, durante la cerimonia che è stata organizzata online per la prima volta, a causa della pandemia. Dopo che Charlize Theron ha presentato la band nell’elenco dei candidati, Gore, Dave Gahan e Andy Fletcher sono comparsi in collegamento video per ringraziare.