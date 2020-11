Johnny Cash, il figlio rivela: “Prima di morire mio padre quadruplicò i suoi sforzi per la musica”

Ancora oggi Johnny Cash è considerato un’icona della musica e dello spettacolo in generale. Oltre alla sua arte, per lui ciò che contava di più era la sua famiglia: sposò June Carter nel 1968 e la loro fu una bellissima storia d’amore. La moglie gli restò vicino sempre, anche nei suoi momenti più bui legati alla sua dipendenza dalle droghe, dramma che dovette affrontare più volte, così come tante volte fu costretto ad andare in riabilitazione per cercare di rimettersi in sesto.

June è morta il 15 maggio del 2003 e per Johnny questo lutto fu un vero trauma: il dolore lo devastò perché aveva perso la persona più importante per lui, l’amore della sua vita. Nonostante questo, l’artista mostrò una resilienza incredibile e, pur soffrendo, cercò di reagire e di portare avanti la sua arte in ogni caso.

Il 5 luglio di quello stesso anno, The Man in Black si esibì per l’ultima volta e al pubblico disse: “Lo spirito di June Carter mi mette in ombra questa sera con l’amore che provava per me e con l’amore che io provo per lei. Siamo in contatto da qualche parte tra la Terra e il Paradiso. Immagino sia scesa giù per una breve visita. È scesa da Paradiso per farmi visita questa sera e per darmi il coraggio e l’ispirazione come ha sempre fatto. È sempre stata l’unica per me. Ringrazio Dio per June Carter. La amo con tutto il mio cuore”. Poche settimane dopo, il 12 settembre, Johnny morì per problemi respiratori causati dal diabete.

L’ultimo periodo della sua vita lo passò senza la sua amata moglie e su una sedia a rotelle, ma questo non gli impedì di continuare a lavorare per registrare quelle che poi divennero le due pubblicazioni postume, American V e IV. Johnny Cash è stato un grande artista fino al suo ultimo giorno anche grazie all’immensa forza che riuscì a tirare fuori, nonostante la perdita della moglie e nonostante la sua situazione di salute ormai compromessa.

Oggi il figlio, John Carter Cash, lo ha ricordato in un’intervista per Express.co.uk: “Di fronte al più grande dolore della sua vita, di fronte alla sua malattia che avanzava e alla sua inevitabile morte ormai vicina – ha detto – mio padre non solo ha portato avanti i suoi progetti creativi nel cantare ed esibirsi, ma in realtà ha persino quadruplicato i suoi sforzi. Tanta gente mi chiede ‘Qual è la più grande lezione che tuo padre ti ha dato?’. Il suo modo di vivere, ad esempio. La forza che non lo ha mai abbandonato, neanche quando ha dovuto affrontare le sofferenze più grandi della sua vita. È proprio questo – ha sottolineato – che per me rappresenta la sua più grande eredità. Lui è stato un esempio, è stato un buon padre ed è sempre andato avanti, qualunque cosa gli sia capitata. Il modo in cui ha vissuto la sua vita e il modo in cui ne ha affrontato la fine, penso siano questi i messaggi più belli che ha lasciato”.

“Anche se aveva la polmonite, anche se riusciva a stento a respirare, tre settimane dopo la morte di mia madre era di nuovo in studio di registrazione a fare musica – ha proseguito John – American V e IV sono stati registrati in gran parte dopo la morte di mia madre. Ciò che sorprende è che si percepisce la fragilità nella sua voce, si sente la tristezza nel suo tono, si avverte la perdita che stava affrontando. Ma se si ascolta con più attenzione, si sente anche l’innegabile forza e la bellezza che si nascondono dietro a tutto. Per me questo significa sostenerlo e portare avanti la sua arte”.

John Carter Cash oggi ha 50 anni e continua a tenere alto il nome di suo padre, ricordando a tutti proprio la sua arte. In questo periodo, infatti, sta promuovendo il nuovo album postumo intitolato Johnny Cash and the Royal Philarmonic Orchestra, contenente 12 brani famosi del grande artista realizzati con la famosa orchestra. “So che mio padre sarebbe molto entusiasta di vedere questo album diventare realtà – ha detto ancora il figlio – sono più che orgoglioso di presentare questo capolavoro, i brani essenziali della carriera di Johnny Cash insieme all’orchestra che lui venerava e apprezzava più di qualsiasi altra”. Con questa nuova pubblicazione, dunque, dopo tanti anni l’arte e la musica di Johnny Cash tornano a vivere e a far emozionare tutti i suoi fan.