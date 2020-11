Queen, Brian May racconta la malattia: "Mia moglie mi ha salvato la vita, sarò per sempre in debito con lei"

"Mi ha totalmente salvato la vita": con queste parole Brian May parla della moglie, Anita Dobson, che l'ha aiutato con cure amorevoli nella faticosa riabilitazione dopo l'attacco di cuore che l'ha colpito a inizio 2020. Intervistato dal Daily Express, il chitarrista dei Queen, 73 anni, ha parlato del ruolo chiave che sua moglie, 71 anni, ha avuto nella sua guarigione. Ma non solo. Brian crede di aver contratto il Coronavirus prima dell'attacco di cuore.

"Era incredibile", ha detto in un'intervista al Daily Express, "Non potevo fare nulla e Anita mi ha assistito continuamente, quindi sarò per sempre in debito con lei, ha fatto un lavoro incredibile con me". Dopo l'intervento al cuore, la moglie, con cui è sposato da 20 anni, lo ha aiutato ad avere una dieta sana e a seguire una routine sportiva.

May ha detto anche che probabilmente ha contratto il COVID-19 mentre i Queen erano in tour mondiale. "Ho avuto una brutta tosse per la maggior parte del tour", e continua: "Alcune volte mi sentivo piuttosto triste e pensavo di sentirmi solo stanco. Penso che sia possibile che io abbia preso il virus all'inizio del tour in Corea, Giappone e Australia a gennaio, e l'ho superato, ma ha addensato il sangue, cosa che a quanto pare fa, e questo potrebbe essere stato il fattore scatenante che mi ha provocato l'attacco di cuore". Ma non solo: "Ho pensato che fosse troppo presto per aver preso il Coronavirus, ma gli studi attuali confermano che il virus circolasse già allora".

May ha rivelato per la prima volta di aver subito un attacco di cuore in un post di Instagram. "Sono stati circa 40 minuti di dolore al petto e senso di oppressione alle braccia e sudorazione". Con il COVID-19 che aumenta gradualmente in tutto il Regno Unito e in Europa, il leggendario chitarrista dei Queen sta ora facendo di tutto per assicurarsi di essere il più isolato possibile. "Il Coronavirus fa paura", ha detto. "Sono estremamente attento, sia io che Anita, non usciamo quasi mai - ha aggiunto - Il mondo è un posto molto difficile in cui vivere in questo momento". Ma il musicista ha detto anche che un buon giro in bicicletta ogni giorno gli fa venire il buon umore e allontana la depressione che capita di intravedere in un brutto periodo come questo.