I Metallica hanno suonato in streaming per beneficenza in elettrico e acustico. Guarda i video di Blackened e Disposable Heroes

I Metallica hanno suonato in streaming durante il loro evento denominato Helping Hands a sostegno della loro fondazione di beneficenza All Within My Hands.

Il concerto si è svolto a San Rafael nel nord della California, e originariamente avrebbe dovuto essere un concerto acustico. Ma la band ha deciso di fare una sorpresa a tutti i fan collegati in streaming regalando un doppio set acustico ed elettrico. Otto tracce in acustico e sei in elettrico da cui sono state pubblicate in rete le versioni di Blackened in acustico e una versione riarrangiata di Disposable Heroes

Guarda qui i video:

Blackened

Disposable Heroes

James Hetfield ha dichiarato: “Il vostro aiuto è molto apprezzato. E il fatto che possiamo suonare in questo modo è un grande vantaggio, giusto? Dobbiamo suonare, assumere alcune persone qui, possiamo dare una mano veramente a vantaggio di tutti".

Hetfield ha descritto lo spettacolo come "il più vicino possibile ad avere un pubblico". I fan infatti erano collegati tramite Zoom dopo aver acquistato il biglietto per lo streaming online. Tra una canzone e l'altra, la band ha passato molto tempo a parlare individualmente con i fan "presenti" sugli schermi.

La scaletta:

Set Acustico:

01. Blackened

02. Creeping Death

03. When A Blind Man Cries (Deep Purple cover)

04. The Unforgiven

05. Now That We're Dead

06. Turn The Page (Bob Seger cover)

07. Nothing Else Matters

08. All Within My Hands

Set Elettrico:

09. Disposable Heroes

10. House Of The Rising Sun (traditional)

11. Wasting My Hate

12. For Whom The Bell Tolls

13. Master Of Puppets

14. Enter Sandman