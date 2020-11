La storia di quando Tim Roth ha ottenuto la sua parte in “Le iene” ubriacandosi con Quentin Tarantino

Le iene (Reservoir Dogs) è il film che ha segnato l’esordio alla regia di Quentin Tarantino nel 1992, rendendolo uno dei più influenti registi degli ultimi 30 anni. Con Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Michael Madsen, lo stesso Tarantino ed Edward Bunker nei panni di ladri di diamanti, la pellicola è stata giarata con la tecnica della narrazione spezzata e salta avanti ed indietro nel tempo, prima e dopo una rapina, mentre i personaggi discutono di argomenti apparentemente irrilevanti come l'importanza della mancia.

Tim Roth, che nel film interpreta Mr. Orange, ha collaborato più volte con Tarantino nel corso degli anni, apparendo nel 1994 in Pulp Fiction e nel 2015 in The Hateful Eight. In un'intervista, l’attore ha rivelato come ha ottenuto la parte in Le Iene, dopo aver inizialmente rifiutato di fare il provino, poiché sosteneva di essere “una merda" alle audizioni. Tuttavia, la brillante sceneggiatura del film ha attirato la sua attenzione, tanto che dopo la lettura delle prime venti pagine, avrebbe esclamato: "Oh, voglio farne parte! È scritto in modo così bello, così acuto e intelligente. Ed è anche molto divertente".

Roth ha dunque accettato di incontrare Tarantino e il coprotagonista nonché produttore Harvey Keitel per discutere la proposta, ma si è comunque rifiutato di leggere la parte. Quando Keitel dovette andarsene, Roth e Tarantino decisero di andare in un pub a bere un drink e tornarono a casa di Roth con della birra. Una volta ubriachi, procedettero a leggere l'intera sceneggiatura circa dieci volte. “Ed è così che ho ottenuto il lavoro", ha raccontato Roth.