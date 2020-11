Come sono nati i loghi delle rockband? La storia dell'origine dei simboli più amati nella storia del rock

Nel corso della storia del rock, molte rockband sono riuscite a imprimere il loro immaginario nel mondo musicale e nella mente dei loro fan con alcuni loghi iconici e immediati, riconoscibili e che in un'immagine richiudessero l'essenza stessa della band.

Dalla "lingua" dei Rolling Stones alle rune dei Led Zeppelin, ecco la storia dei loghi più famosi e riconoscibili nella storia del rock.

THE ROLLING STONES

Nel 1970, mentre completava l'ultimo anno del suo master al Royal College of Art di Londra, l'artista John Pasche ricevette la chiamata che gli avrebbe cambiato la vita. La sua scuola venne stata contattata dai Rolling Stones, che erano alla ricerca di un artista per creare un logo da utilizzare sul poster del loro prossimo tour europeo, sull'album e sul materiale promozionale.

Dopo che Mick Jagger rifiutò il suo primo disegno, Pasche creò probabilmente il logo più famoso di tutta la storia del rock: "la lingua" degli Stones. Contrariamente alla credenza popolare, Pasche basò il disegno non sulle labbra di Jagger ma sulla bocca aperta della divinità indù Kali, usando un'illustrazione che il cantante gli mostrò.

Il logo di Pasche fece la sua prima apparizione sul retro della copertina e sul libretto del disco del 1971 "Sticky Fingers".

LED ZEPPELIN

I quattro leggendari simboli dei Led Zeppelin sono il frutto dell'ingegno del chitarrista Jimmy Page. Dopo che i critici si scagliarono duramente giudicando male il terzo album della band, Page ebbe l'idea di pubblicare il quarto album senza nessun nome, nessun titolo e nessun riferimento alla band. Tranne quattro simboli al suo interno.

In un'intervista di qualche anno fa Page ha raccontato così l'origine di quell'idea: ​​"La gente diceva che eravamo questo, eravamo quello, eravamo una pubblicità, eravamo truffa. Bene, sì, ok. Vediamo cos'altro sono in grado di dire ascoltando musica di questo tipo. Beh, non possono. Avevamo questa idea in testa rifacendoci alle usanze del passato. Nei secoli indietro ogni artigiano, fabbro o lavoratore aveva il proprio simbolo distintivo che imprimeva sui propri lavori, una sorta di marchio di fabbrica, un timbro pittorico. L'idea dei nostri simboli era dare a ognuno di noi il proprio sigillo. E così abbiamo fatto".

Secondo Classic Rock World, Page non spiegò mai realmente il suo simbolo Zoso, ma i fan hanno ipotizzato che possa aver trovato ispirazione alla scrittura dell'occultista inglese Aleister Crowley. Il simbolo del cantante Robert Plant, una penna con un cerchio intorno, è la piuma di Ma'at, la dea egizia della giustizia e dell'equità, derivata dall'antica civiltà Mu. Il batterista John Bonham (i tre cerchi intrecciati) e il bassista John Paul Jones hanno scelto i loro simboli sulla base di un libro sul culto religioso dei Rosacroce (Rosicrucianism).

THE WHO

Durante gli anni '50, nella Gran Bretagna del dopoguerra, la sottocultura MOD (una fazione di giovani interessati alla musica e alla moda) adottò il bersaglio rosso, bianco e blu dai militari come simbolo del loro movimento.

L'artista Brian Pike rese la grafica ancora più popolare e famosa dopo averla inserita all'interno dell'emblema dei The Who. Il logo di Pike, risalente al 1964, presenta il bersaglio con la "h" in entrambe le parole collegate per mostrare l'unità e una freccia sulla "o" per mostrare la mascolinità della band. Il logo non venne mai stato utilizzato sulla copertina di un album in studio della band, ma ne divenne rapidamente sinonimo.

RED HOT CHILI PEPPERS

Fu lo stesso Anthony Kiedis a disegnare il logo dei Red Hot Chilli Peppers nel 1984. Prima dell'uscita dell'album omonimo di debutto della band nello stesso anno, la direzione della EMI America e la Enigma Records chiesero fortemente al gruppo californiano di fornire un logo, quindi Kiedis abbozzò questa sorta di asterisco a otto punte.

Il logo viene spesso definito "Star of Affinity", basato su un disegno simile dell'autore Michael Moorcock nel 1970, e alcuni fan pensano che sia qualche riferimento stilistico all'asterisco di Kurt Vonnegut nella prefazione del suo romanzo del 1973 "Breakfast of Champions". Ma nella sua autobiografia del 2004 "Scar Tissue", Kiedis si riferisce affettuosamente al logo come "un angelo nel buco del cielo" visto dalla Terra.

NIRVANA

La maggior parte dei fan della band di Kurt Cobain crede che la faccina sorridente dei Nirvana, apparsa per la prima volta su un volantino che pubblicizzava il lancio del secondo album della band del 1991 Nevermind, sia stata disegnata dal compianto frontman. Ma secondo molti Cobain trovò la sui ispirazione per il logo con una faccina sorridente dall'insegna di uno strip club di Seattle, il The Lusty Lady.

Pochi anni fa, dopo che la band ha intentato una causa contro lo stilista Marc Jacobs, accusandolo di aver utilizzato il logo della sua faccina sorridente nella sua collezione Redux Grunge del 2018, il grafico freelance Robert Fisher ha affermato di essere stato lui a disegnare il logo, non Cobain. Fisher ha dichiarato che la band andò da lui nell'estate del 1991 alla ricerca di una copertina per l'album Nevermind. Fisher ha detto che "iniziò a disegnare alcune versioni delle faccine durante il suo ultimo anno all'Otis College, quando la acid culture era al suo apice". La battaglia legale è ancora in corso.

QUEEN

Da quando fece la sua comparsa nel 1971, il simbolo dei Queen diventò immediatamente riconoscibile ed emblematico, il sinonimo stesso della band. Il logo venne disegnato dal cantante Freddie Mercury, diplomato in arte.

Ciascuno dei quattro animali nel logo corrisponde al simbolo zodiacale di ogni membro della band. Ci sono due leoni per il batterista Roger Taylor e il bassista John Deacon, un granchio per il chitarrista Brian May (essendo del Cancro) e due fate per Freddie, che era una Vergine. Tra i due leoni, c'è una "Q", l'iniziale del nome della band con una corona al suo interno, e dietro i quattro animali c'è una fenice. Il significato della fenice non è chiaro, ma si dice che Freddie volesse che il logo assomigliasse il più possibile allo stemma reale del Regno Unito.

RAMONES

Il logo dei Ramones venne creato da Arturo Vega, direttore creativo, archivista e a tutti gli effetti "quinto Ramone": con quel simbolo contribuì a rendere i Ramones (attraverso quel logo) uno dei fenomeni musicali e culturali più importanti degli ultimi quarant'anni.

Vega pensò ai Ramones come alla band "definitiva" d'America, quindi decise di utilizzare il sigillo presidenziale degli Stati Uniti come ispirazione. Invece dell'aquila che stringe le frecce nel suo artiglio destro, Vega la sostituì con una mazza da baseball come un cenno all'amore di Johnny Ramone per quello sport. Nel suo artiglio sinistro, Vega sostituì il ramo d'ulivo con un ramo di melo perché credeva che la band fosse "americana come la torta di mele". Lo striscione nella bocca dell'uccello recita "Hey Ho, Let's Go", che sono i testi del primo singolo di successo dei Ramones "Blitzkrieg Bop". I nomi dei quattro membri sono scritti attorno al perimetro del sigillo. I Ramones facevano molto affidamento sulle magliette decorate con il sigillo della band per i guadagni, poiché la band vendette secondo molti più magliette che album.