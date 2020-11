Ozzy Osbourne: dai Led Zeppelin ai Metallica, i suoi album rock preferiti di sempre

Ozzy Osbourne e i Black Sabbath sono sicuramente stati i pionieri di un genere fin dal 1970, quando con il loro suono sporco, potente e sfacciato irrompevano sulla scena rock con il loro album omonimo, dando origine di fatto all'heavy metal. Gli anni successivi li videro portare in giro il loro suono e il loro stile, influenzando migliaia di band a seguire e diventando un metro di paragone per tutti coloro che hanno avuto la sfortuna di arrivare dopo la band di Ozzy e Tony Iommi.

Ma per un vero genio musicale ribelle come Ozzy quali sono stati i suoi album preferiti nella storia del rock e dell'heavy metal?

Il Principe delle Tenebre la risposta l'ha data qualche anno fa durante un'intervista rilasciata al magazine Rolling Stone: Secondo Ozzy il più grande album di tutti i tempi, a sorpresa, è Led Zeppelin IV: "Sono sempre stato un grande fan dei Led Zeppelin. Tutti i loro album in studio sono molto classici, ma questo è uno dei miei preferiti di tutti i tempi".

Se Ozzy avesse escluso un disco dei Judas Priest probabilmente non se la sarebbe vista bella tornando a trovare il suo amico Rob Halford: "Cosa posso dire, i Judas non sono solo miei amici di Birmingham, ma una delle migliori band metal di tutti i tempi. Il loro album che mi piace di più contiene "Living After Midnight", "Breaking the Law" e "Metal Gods". British Steel è un classico che resisterà sicuramente alla prova del tempo".

Tra i dischi preferiti di Ozzy non poteva certo mancare un album dei Metallica, e il preferito del Principe delle Tenebre è Master of Puppets: "Ho portato i Metallica in tour con me dopo l'uscita di Master of Puppets. L'album è stato una pietra miliare per la band e per l'heavy metal".

All'interno della classifica di Ozzy trovano spazio ovviamente una schiera incredibile di dischi registrati da alcuni dei suoi più grandi amici di vita di sempre. Dai Motörhead ai Guns 'N' Roses fino ai Megadeth.

I 10 DISCHI PREFERITI DI SEMPRE DI OZZY OSBOURNE:

Led Zeppelin – Led Zeppelin IV

AC/DC – Highway To Hell

Alice In Chains – Facelift

Guns ‘N’ Roses – Appetite for Destruction

Judas Priest – British Steel

Megadeth – Rust in Peace

Metallica – Master of Puppets

Motörhead – Ace of Spades

Pantera – Cowboys From Hell

Rob Zombie – Hellbilly Deluxe