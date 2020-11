Foo Fighters, ecco perché Dave Grohl mastica sempre un chewing gum quando si esibisce sul palco

I fan dei Foo Fighters che hanno assistito a qualche loro concerto lo sanno bene: durante i live, Dave Grohl mastica sempre un chewing gum. È facile accorgersene soprattutto nella breve pausa tra una canzone e l’altra, quando si vede chiaramente che sta masticando una gomma.

Sui motivi di questa sua strana abitudine sono state fatte molte ipotesi: come riporta radiox.co.uk, c’è chi pensa che abbia iniziato a masticare i chewing gum per combattere la dipendenza dalle sigarette e per smettere di fumare; altri, invece, pensano che anche questa forse sia una dipendenza. In realtà la ragione è molto più semplice.

In un’intervista per Rolling Stone di qualche anno fa, Dave Grohl ha spiegato: “Mastico le gomme solo per mantenere la gola e la bocca lubrificate, così quando urlo non soffoco e non mi viene da vomitare. Il momento migliore per masticare un chewing gum è appena prima di salire sul palco. Sul palco, invece, ho bisogno di sentire il microfono che sa di menta. Non esiste una gomma che mantiene il suo sapore per più di venti minuti. E io ho bisogno del sapore. Mi piacciono molto le Dentyne Ice – ha concluso – conosco bene i colori, sono nero, blu e verde”.

Questa tecnica per non far seccare la gola e la bocca Dave l’ha insegnata anche a un suo collega, il frontman dei Green Day, Billie Joe Armstrong. Il cantante l’ha raccontato durante una puntata del The Howard Stern Show: “Sapete chi mi ha insegnato a cantare con la gomma? – ha detto scherzando - Dave Grohl!”. E il bassista Mike Dirnt ha commentato: “Sì, però gli si appiccica sui baffi!”.

In questo periodo Dave Grohl avrà certamente diminuito il consumo di chewing gum visto che purtroppo quest’anno i Foos non hanno potuto realizzare concerti a causa della pandemia, come tanti altri gruppi. La band ha però appena pubblicato Shame Shame, il primo singolo estratto dal nuovo album Medicine At Midnight, che uscirà il 5 febbraio del 2021.