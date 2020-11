David Bowie e Morrissey, pubblicato ufficialmente il singolo con la cover di Cosmic Dancer dei T-Rex

La cover live registrata da David Bowie e Morrissey del classico dei T-Rex Cosmic Dancer nel 1991 a Los Angeles è stata finalmente pubblicata ufficialmente come singolo.

Il video con la versione di questa grande collaborazione gira in rete già da diversi anni ma è la prima volta che il brano vede la luce in versione ufficiale che, come specificato dallo stesso Morrissey, è una versione differente da quella che da anni circola in rete. Il prossimo 19 febbraio 2021 sarà pubblicata una versione in vinile da 7 pollici del singolo con all'interno anche una cover di That's Entertainment dei The Jam.

Morrissey e Bowie hanno avuto una relazione artistica e personale sempre molto tesa. Gli attriti tra i due risalgono in particolar modo al tour congiunto del 1995. Nel 2013 Bowie si rifiutò di concedere all'ex Smiths l'utilizzo di una fotografia che li ritraeva insieme per una copertina. Morrissey lo sostituì con Rick Astley.

Nel 2014 Morrissey, parlando della rivalità con Bowie, disse: "So di aver criticato David in passato, ma è stata tutta colpa mia. Penso che lo sappia".