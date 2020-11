Foo Fighters, Dave Grohl: “Con il lockdown sono diventato nervoso e ansioso. Questa situazione mi ha fatto impazzire”

Come è accaduto a tantissime altre band, anche i Foo Fighters hanno dovuto rimandare tutti i loro progetti a causa della pandemia: a febbraio la band aveva ormai completato il nuovo disco ed era pronta a partire per il tour celebrativo dei loro 25 anni di carriera, ma ogni appuntamento è stato cancellato o rimandato a data da destinarsi.

Per i Foos, che sono molto attivi e hanno sempre un’agenda fitta di impegni, non è stato affatto semplice accettare di doversi fermare per un tempo indefinito. “Quando hanno chiuso tutto a marzo sono diventato nervoso – ha confessato Dave Grohl in un’intervista per The Sun – non riesco a rilassarmi, penso sempre alla prossima cosa da fare. Io sono una persona creativa per natura. Negli ultimi due decenni ho visto i ragazzi della band ogni giorno e ormai ero abituato. E poi all’improvviso abbiamo dovuto dividerci. Se non ero in tour, stavo facendo qualcos’altro per la band, quindi questa situazione mi ha fatto impazzire”.

I Foos sono davvero molto legati e stare separati senza poter suonare insieme è stato terribile per loro: “Questo è stato un anno davvero strano – ha detto ancora Dave – perché noi siamo un gruppo di musicisti che stanno davvero bene insieme. È vero ciò che sentite in giro. Spesso i musicisti di alcune band, dopo aver trascorso mesi insieme in tour, non vedono l’ora di starsene ognuno per fatti propri. Noi, al contrario – ha sottolineato – vogliamo ancora vederci, sia quando stiamo lavorando che quando non lo facciamo. È un miracolo dopo tutti questi anni. Stiamo ancora molto vicini. Non abbiamo mai trascorso così tanto tempo lontani come è accaduto in questa occasione”.

La reazione di Dave di fronte a quanto accaduto è più che comprensibile, così come lo è la sua ansia nel desiderare di tornare in pista al più presto. I Foos alla fine hanno deciso di non aspettare più e hanno appena pubblicato Shame Shame, il primo singolo del loro nuovo album, Medicine At Midnight, la cui uscita è prevista per il 5 febbraio del 2021. Dopo quanto tutti noi abbiamo vissuto, adesso è il momento di ripartire, per questo i musicisti circa due mesi fa si sono finalmente ritrovati per riprogrammare tutti i loro appuntamenti e riprendere in mano tutti i loro progetti. La speranza è che il prossimo anno, oltre all’uscita del disco, si potrà finalmente riorganizzare il tour che tutti i fan dei Foos stanno aspettando.