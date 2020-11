Depeche Mode, il discorso della band per l'inserimento nella Rock And Roll Hall Of Fame 2020. Guarda il video

I Depeche Mode sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.

La leggendaria band di Dave Gahan ha accettato l'ambito riconoscimento attraverso un discorso registrato in streaming. La band è stata introdotta dall'attrice Charlize Theron e premiata, in maniera virtuale, da Win Butler degli Arcade Fire e Lauren Mayberry dei Chvrches.

Il discorso di accettazione è stato registrato dai membri fondatori della band Dave Gahan, Andrew Fletcher e Martin Gore, che dalle loro abitazioni hanno voluto esprimere tutto il loro pensiero e ringraziamento per questo ambito riconoscimento.

Le parole di Dave Gahan: “Congratulazioni a tutti i nostri colleghi inseriti insieme a noi. È incredibile far parte di questo club. Ci sono così tanti musicisti e artisti con cui siamo cresciuti che ne fanno parte. David Bowie, Iggy Pop e gli Stooges, i Clash, solo per citarne alcuni. Sapete, crescere, ascoltare la musica alla radio ci ha davvero aiutato a sentirci normali, a sentirci parte di qualcosa. Questo è ciò che la musica è in grado di fare per le persone e penso che sia ciò che i Depeche Mode siano stati in grado di fare per molta gente. Penso che la musica unisca davvero tutti, e Dio sa che ne abbiamo bisogno oggi e in ogni momento".

Il frontman della band ha voluto concludere il suo discorso ringraziando le famiglie della band e le numerose persone del settore che hanno contribuito al loro successo, tra cui “tutti i promoter di tutto il mondo che sono stati in grado di dare un'occasione a questo gruppo di persone strane dell'Essex che indossavano l'eyeliner. E tutti i segaioli che non l'hanno fatto".

Guarda il discorso di introduzione dei Depeche Mode nella Rock And Roll Hall Of Fame: