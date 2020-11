Mick Jagger torna a sorpresa in Sicilia per un pranzo con la famiglia a Marzamemi. Le foto

Mick Jagger continua ad amare l'Italia e sembra proprio che voglia restare ancora per un po' nel nostro Paese.

Dopo l'estate trascorsa in Toscana il leader dei Rolling Stones da qualche settimana si trova in Sicilia, ospite di un amico nella provincia di Siracusa. Come un turista qualsiasi nella giornata di ieri il grande frontman della band britannica si è recato con la sua famiglia a Marzamemi, piccolissimo paese della provincia siciliana affacciato sul mare, per pranzare alla Taverna La Cialoma.

Dopo aver pranzato assieme alla moglie Melanie Hamrick e al figlio più piccolo, Mick Jagger ha salutato lo staff del ristorante autografando il menu con la frase "Love, Mick Jagger" e una maglietta con il logo degli Stones.