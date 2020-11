AC/DC, Brian Johnson: “Vogliamo essere d’ispirazione per i giovani affinché prendano una chitarra e inizino a suonare"

Con il loro nuovo album Power Up, in uscita il 13 novembre, gli AC/DC sperano di portare allegria al pubblico con un po’ di sano rock. La band australiana, in realtà, ha anche un’altra ambizione: con questo disco i musicisti sperano infatti di essere d’ispirazione per i giovani affinché inizino a suonare.

Oggi generi musicali come il rap stanno spopolando tra le nuove generazioni e sembra quasi che non ci sia più spazio per il rock tra i più giovani. “Penso che siano stati inghiottiti dal mainstream – ha spiegato Brian Johnson a NME – con questo intendo dire dai social media. Gli AC/DC sono nati dalla mente di Malcolm Young molti anni fa, quando lui se ne stava seduto a casa sua in Australia e l’unico tipo di musica che potevi sentire era un genere soft e leggero. Così lui pensò ‘È tutto così bello, voglio fare qualcosa in proposito’. Il rock ‘n’ roll – ha proseguito - non è mai stato il genere che la gente ascolta, molte persone non lo hanno mai preso sul serio. Penso sia arrivato il momento di cambiare le cose perché il rock invece è un’affermazione molto seria della musica e lo è stata per molto tempo. Ogni tanto penso che capiti di avere grandi dimostrazioni di rock ‘n’ roll e poi arriva qualcuno che fa dei commenti stupidi come ‘Ehi amico, il rock ‘n’ roll è morto’’”.

Per Brian Johnson, invece, il rock è più vivo che mai e gli AC/DC intendono dimostrarlo con Power Up: “Spero che questo album spinga i giovani a uscire per andare a comprare una chitarra, per imparare dei riff e per scoprire tutto il nostro repertorio. Sarebbe fantastico – ha concluso il frontman - vedere nuove rock band composte da giovani che scrivono le loro canzoni e le suonano su di un palco”.