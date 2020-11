Foo Fighters, la band ha affisso dei misteriosi cartelli in California: nuovo album in arrivo? Guarda la foto

I Foo Fighters stanno lavorando al nuovo album da tempo. Il lancio del disco è stato rimandato a causa della pandemia ma adesso, forse, il momento che tutti i fan aspettano con ansia sta arrivando. La band di Dave Grohl, infatti, ha iniziato a lanciare degli indizi che inducono proprio a sospettare che l’annuncio dell’uscita del nuovo lavoro sia ormai molto vicino.

In questi giorni, infatti, in California sono comparsi dei cartelloni pubblicitari che non sono sfuggiti ai fan più appassionati: nell’immagine c’è il logo dei Foos accanto a un dieci scritto a caratteri romani. Questo nuovo disco, non a caso, sarebbe proprio il decimo nella carriera della band. Ecco l’immagine avvistata a Hollywood Boulevard:

Questa, invece, è l’immagine che un altro fan ha visto a Sherman Oaks. In questo caso, oltre al logo e al numero dieci, c’è anche un’inquietante immagine di una bara che brucia. Quest’ultima compare anche in alcune canzoni su Spotify, come ad esempio su These Days.

Cosa vorrà dire? Impossibile saperlo. Tutto ciò che sappiamo è che qualche mese fa Dave Grohl ha raccontato che la lavorazione di questo nuovo disco è stata “spaventosa” perché in studio è accaduto qualcosa di strano: il gruppo ha registrato le nuove tracce in una proprietà del 1940 situata a Encino Drive, in California, un edificio che in precedenza apparteneva all’attrice di Hollywood Ann Sheridan. Durante il lavoro la chitarra continuava a scordarsi continuamente, mentre spesso le tracce che i musicisti registravano si cancellavano da sole misteriosamente, al punto che hanno davvero pensato che un fantasma si stesse prendendo gioco di loro. Forse la band si è dunque ispirata a questa strana esperienza vissuta in studio.

Tra le altre novità da ricordare su questo tema, c’è quella che riguarda uno dei nuovi pezzi contiene un riff che Dave Grohl ha composto 25 anni fa e che ha continuato a perfezionare fino a oggi: “La prima volta che l’ho registrato fu nel mio seminterrato a Seattle”, ha raccontato. Il frontman ha poi paragonato questo nuovo lavoro al disco Let’s Dance del 1983 di David Bowie, sostenendo che sia pieno di canzoni rock cantabili che, per certi versi, sono simili a delle canzoni dance. Il nuovo disco dei Foos, insomma, contiene davvero tante sorprese che i fan non vedono l’ora di scoprire. Non resta che pazientare ancora, perché la campagna pubblicitaria avviata in California fa davvero pensare a un annuncio imminente.