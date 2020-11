Patti Smith ha suonato "People Have The Power" in strada a New York per invitare la gente a votare

Durante le ultime fatidiche ore prima dell'Election Day, la grande Patti Smith è scesa in strada a New York decidendo di suonare per le persone in fila davanti ai seggi. La sacerdotessa del rock ha improvvisato una semplicissima ma potente versione di People Have the Power, accompagnata dal suo chitarrista e amico Lenny Kaye.

Il tutto si è svolto a Manhattan, all'angolo con la Sixth Avenue. Alcune delle persone in fila conoscevano bene il testo del brano del 1988 e hanno voluto cantare con la grande rocker che, assicurando le dovute distanze da mantenere tra le persone, ha voluto esprimersi al meglio con tutti i presenti. Sul finire del brano Patti Smith ha voluto sottolineare quelle che forse sono le parole più importanti del messaggio contenuto all'interno del testo della canzone: "Il potere di sognare per governare / Per lottare contro il mondo amministrato dagli sciocchi / È decretato che siano le persone a dover governare!"

Guarda l'esibizione di Patti Smith sulla Sixth Avenue a New York: