AC/DC, un fan pagò 28.000 dollari per una lezione di chitarra con Angus Young (diventando poi una jam session di ore)

Nel 2000, poco dopo la pubblicazione dell’album Stiff Upper Lip, un fan degli AC/DC ha deciso di partecipare a un’asta di beneficenza su eBay per provare ad aggiudicarsi una lezione di chitarra con il suo idolo Angus Young. Il fan in questione si chiama Wade Sickler e vive a Bozeman, in Montana: pur di suonare con il chitarrista, questo fan ha sborsato ben 28.000 dollari e probabilmente la sua lezione di chitarra è stata la più costosa della storia.

Sickler è stato intervistato durante l’ultima puntata del podcast della band intitolato Beyond The Thunder e ha raccontato che, vent’anni fa, le aste online erano ancora una novità e lui ha colto l’occasione per fare una donazione alla Nordoff-Robbins Music Therapy Foundation e provare a realizzare il suo sogno di poter suonare insieme al suo beniamino.

Il super fan ha vinto l’asta ma poi le cose non sono andate proprio come si aspettava. Sono andate persino meglio: anziché fare una lezione di chitarra tradizionale, quando Sickler ha incontrato Young quest’ultimo ha iniziato a suonare Meltdown e subito dopo il resto della band si è unito a lui. “Angus mi ha semplicemente sorriso e i suoi occhi si sono illuminati – ha raccontato ancora il fan – poi è arrivato Brian, ha preso il microfono, si è chinato verso di me e ha iniziato a cantare”.

Così anche Sickler si è unito agli AC/DC suonando la parte della chitarra ritmica, mentre Malcolm se ne stava in un angolo a commentare la situazione scherzosamente: “Ehi Angus – ha detto ad esempio al fratello – lui è meno nervoso di te!”. La jam session degli AC/DC con il loro fan è durata per ore e al termine Angus ha anche regalato a Sickler una Gibson SG Cherry Red.

“Se non avete mai visto uno show degli AC/DC – ha commentato il fan – allora non avete visto niente del genere. Quando gli AC/DC suonano in studio è una cosa seria, ecco perché quando li vedete dal vivo durante un concerto ciò che ascoltate è molto simile agli album”. Adesso Sickler, così come tutti gli altri fan della band australiana, sta attendendo l’uscita nel nuovo disco Power Up, in programma per il 13 novembre.