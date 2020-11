USA 2020: i Green Day hanno distribuito 10.000 caffè ai lavoratori dei seggi e agli elettori in fila. Guarda il video

I Green Day hanno deciso di aiutare gli elettori della Bay Area a passare il tempo in fila prima di poter accedere ai seggi elettorali regalando loto una buona tazza di caffè. L'azienda Oakland Coffee Works, di proprietà della band, per questa giornata ha deciso di siglare un accordo con la World Central Kitchen (un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro che da anni fornisce viveri alla popolazione colpita da calamità), per rendere meno dura l'attesa in fila, offrendo un caffè a tutti coloro che attendono di esprimere il loro voto fuori dai seggi e per tutti i lavoratori impegnati alle urne.

Riguardo a questa iniziativa Mike Dirnt, bassista dei Green Day e co-fondatore dell'azienda: “Dobbiamo guardarci e sostenerci a vicenda. Sappiamo tutti quanto sia importante importante il vostro voto. Vogliamo rendere le cose un po' più facili per tutti, quindi abbiamo deciso di regalare 10.000 tazze di caffè agli elettori di Oakland in fila fuori dalle urne. I ragazzi della World Central Kitchen stanno rendendo l'esperienza di voto molto più piacevole, il che è davvero importante in questi giorni".

Questa iniziativa dei Green Day fa parte dell'operazione Chefs for the Polls di World Central Kitchen, che fornirà anche pasti gratuiti ai lavoratori, agli elettori e ai membri della comunità. La World Central Kitchen è un'organizzazione senza scopo di lucro che solitamente mette in campo i propri volontari durante i periodi di crisi per fornire cibo a chi ne ha bisogno. I pasti distribuiti saranno inoltre resi a disposizione di tutti i membri della comunità e non solo per gli elettori.