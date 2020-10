Tom Morello ha pubblicato il nuovo EP "Comandante" con ospite Slash e un tributo a Eddie Van Halen. Ascoltalo qui

Il chitarrista dei Rage Against The Machine Tom Morello ha pubblicato il suo nuovo EP solista dal titolo Comandante. Il disco, composto da cinque tracce, vede la collaborazione con Slash per il brano Interstate 80. Lo stesso Morello ha promesso all'interno della canzone di una vera e propria "guitar battle" con il chitarrista dei Guns N' Roses.

Nel disco troverà spazio anche il brano Secretariat, un tributo che Tom Morello ha voluto comporre e dedicare alla memoria del grande Eddie Van Halen, scomparso lo scorso 6 ottobre a causa di un tumore.

TRACKLIST

01. Voodoo Child

02. Interstate 80 (feat. Slash)

03. Secretariat (for Eddie Van Halen)

04. Suburban Guerrilla

05. Cato Stedman & Neptune Frost

Ascolta qui il nuovo EP di Tom Morello Comandante: