Bruce Springsteen: "Dal rock'n'roll al punk, ecco i dischi che mi hanno cambiato la vita"

In una recente intervista rilasciata a Rolling Stone, Bruce Springsteen ha parlato della musica che gli ha cambiato la vita, citando i Beatles, la musica punk, Bob Dylan e altro ancora.

La domanda che ha dato inizio al suo racconto è stata: "Qual è stata la prima volta che una canzone ti ha cambiato la vita?". The Boss ha ricordato un episodio avvenuto negli anni Sessanta, citando il brano che lo avrebbe spinto a scegliere una chitarra e ad imparare a suonare: si trattava di "I Want to Hold Your Hand" dei Beatles, uscito in radio nel 1964.

Bruce ha raccontato che la prima volta che ha avuto voglia di imparare a suonare la chitarra è stato a 9 anni, dopo aver visto per la prima volta Elvis in TV. Ma era troppo giovane così, dopo un primo tentativo fallito, la mise da parte.

Le cose cambiarono nel 1964, quando sentì per la prima volta "I Want to Hold Your Hand". Aveva circa 15 anni, era in auto su South Street con sua madre alla guida. Chiese immediatamente di scendere e, attraversando una strada illuminata dal neon, si fiondò in una cabina telefonica per chiamare la sua ragazza e le disse: "Hai sentito questa band che si chiama The Beatles?". Dopo di allora non ci fu altro che "rock 'n' roll e chitarre".

Nel corso dell'intervista Bruce ha raccontato anche come si è avvicinato per la prima volta al punk. Appena iniziò a leggerne, si incuriosì. Così andò in un piccolo negozio di dischi nel Village (che importava tutti i dischi punk-rock), comprò tutti i dischi di cui aveva sentito parlare, li portò a casa e li ascoltò per la prima volta da solo nella sua stanza.

Infine Bruce ha raccontato anche che gli piacevano i Rolling Stones e di aver sentito per la prima volta alla radio i successi di Bob Dylan a metà degli anni Sessanta. Tutte esperienze che hanno contribuito a cambiare la sua vita.

Bruce Springsteen ha appena lanciato il suo nuovo album in studio, il ventesimo, intitolato "Letter to You".