Nirvana, Butch Vig: "se Nevermind fosse pubblicato oggi non avrebbe mai lo stesso successo e impatto culturale"

Se Nevermind dei Nirvana fosse uscito poche settimane fa avrebbe avuto lo stesso successo e impatto culturale sulle nuove generazioni? Secondo Butch Vig NO.

Lo storico produttore del leggendario disco della band di Kurt Cobain ha detto che dubita fortemente che il disco più famoso e rivoluzionario dei Nirvana avrebbe avuto lo stesso impatto sulle persone e sul mercato musicale se fosse uscito nel 2020.

Il batterista e super produttore dei Garbage era colui che dietro al banco di regia diede quel suono inconfondibile all'album del 1991, delineando i canoni veri e propri del grunge. Tuttavia, in una recente intervista rilasciata per il magazine NME, Vig ha dichiarato che questo disco potrebbe non essere in grado di essere apprezzato e accolto allo stesso modo: "Penso che sarebbe davvero difficile ripetere quel momento e raccontare così bene lo spirito del tempo. Se 'Nevermind' uscisse questa settimana, nonostante sia ancora un ottimo disco, non avrebbe lo stesso impatto culturale. Quello era il momento perfetto per farlo uscire, c'era in atto un vero cambiamento nella musica e sembrava una vera rivoluzione. Questa cosa sta accadendo di nuovo, ma non allo stesso modo".

Parlando della musica e degli artisti fondamentali di questi ultimi anni Butch Vig, sottolineando le parole già espresse in passato da Dave Grohl, pensa che ci siano pochi artisti in grado di incarnare lo spirito dei tempi che stiamo vivendo: "Forse vedo qualcosa di simile con Billie Eilish. Lei parla a nome di un'intera generazione di giovani, un po' come erano in grado di fare i Nirvana in quel particolare momento".