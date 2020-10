John Lydon: "ho rinunciato a finire il nuovo disco per assistere mia moglie malata di Alzheimer. Lei è la priorità"

John Lydon ha dichiarato di aver buttato letteralmente via tutto il materiale scritto per il nuovo album dei Public Image Ltd per prendersi cura totalmente della moglie malata: Nora Forster, ha il morbo di Alzheimer, e John Lydon ne ha parlato per la prima volta solo nel 2018.

Durante un'intervista rilasciata per il magazine MOJO, John Lydon ha confermato di aver composto nuovo materiale per la band ma di averlo buttato via: "È stato un momento molto difficile anche prima del lockdown, a causa dell'Alzheimer di Nora, che aveva da poco iniziato a manifestare le conseguenze. Eravamo all'interno di uno studio di registrazione nel mezzo del paese con nient'altro che pecore in giro e la sua mente era già fuori controllo. Tutta la mia attenzione era ovviamente per lei, e le parti di canzoni che abbiamo messo insieme erano stupide e confuse".

Il frontman dei PIL ha poi aggiunto che "non era in sé" in quel momento: "È stata tutta colpa mia, non potevo scegliere tra un album 'felice' e quella calamità che stavo vivendo". Lydon ha detto che, nonostante non sia di fede cristiana, ha interpretato tutto questo come una prova di Dio o di "Madre Natura": "A loro piace sganciare queste bombe, proprio quando sei al superficiale e fiducioso, è come un meritato calcio in culo. Ma ti dà l'opportunità di essere aperto e onesto".