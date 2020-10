Marilyn Manson si sarebbe sposato durante il lockdown! A rivelarlo è stato Nicolas Cage

Per Marilyn Manson questo è davvero un anno impegnativo. Nonostante il lockdown, il Reverendo è riuscito a completare il suo nuovo album, We Are Chaos, che è uscito di recente e sta già riscuotendo un grande successo. Oltre agli impegni lavorativi, però, il rocker ha avuto anche degli importanti impegni personali.

A quanto pare, infatti, Manson si è sposato proprio durante la quarantena: a rivelarlo è stato un suo amico, il famoso attore Nicolas Cage, durante un’intervista per Interview Magazine alla quale ha partecipato lo stesso Reverendo. La star di Hollywood ha raccontato di aver partecipato alla cerimonia attraverso una videochiamata su FaceTime, dato che non poteva essere presente di persona a causa della pandemia.

“Va bene se parliamo del tuo matrimonio? – ha chiesto Cage a Manson – penso che il tuo matrimonio sia stato bellissimo perché è proprio questo ciò che hai fatto durante il lockdown. Ho potuto assistere a parte della cerimonia tramite FaceTime e ho pensato che fosse davvero molto bella, anche per il modo in cui hai cantato Love Me Tender”.

Secondo questo racconto, insomma, la star di Antichrist Superstar si sarebbe lasciato andare persino a gesti romantici in occasione delle sue nozze, cantando alla sua sposa un grande classico tra le canzoni d’amore. “Tu sei stato l’unico invitato che ha partecipato tramite FaceTime - ha risposto Manson all’amico – e sei riuscito a beccarmi proprio mentre cantavo Love Me Tender. In realtà, mi avevi detto che saresti stato tu a cantarla per noi, ma poi ho dovuto mettere su il karaoke e cantarla io stesso. Alla fine l’abbiamo cantata entrambi e la tua versione è stata ancora più bella”.

Qualche tempo fa, Marilyn Manson ha dichiarato che non si sarebbe sposato mai più ma a quanto pare ha cambiato idea: dopo anni di relazione, il Reverendo ha deciso di suggellare la sua storia d’amore con la fotografa Lindsay Usich con il matrimonio. Persino una rock star come lui, alla fine, ha dimostrato di avere un cuore tenero e uno spirito romantico.