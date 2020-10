Yungblud: ufficiale in concerto a Milano il 13 novembre 2021. Tutte le info

Yungblud tornerà in concerto in Italia nel 2021.

Il giovane rocker inglese salirà sul palco del Fabrique di Milano sabato 13 novembre 2021 in occasione del ‘Life On Mars’ Tour.

I biglietti per l’unica tappa italiana del tour saranno disponibili in anteprima esclusiva per gli iscritti alla My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 28 ottobre 2020 su www.livenation.it. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 9:00 di venerdì 30 ottobre 2020 sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il cantante inglese che in questi anni ha collaborato con numerosi artisti come Travis Barker, Machine Gun Kelly e Imagine Dragons, è ora pronto a rilasciare il suo secondo album ‘Weird!’ disponibile ovunque dal prossimo 4 dicembre 2020 e già anticipato dai singoli ‘weird!’, ‘strawberry lipstick’, god save me, but don’t drown me out,’ e ‘cotton candy.’ Quest’ultimo è stato scritto a sostengo della libertà sessuale e del bisogno di celebrare l’amore in tutte le sue forme e tipologie senza vederlo come qualcosa di cui vergognarsi, tematiche da sempre a lui molto care.

YUNBLUD a proposito di questo ha dichiarato: "questa canzone è così importante per me perché parlo alla mia fan base, che affronta insicurezze sull'interazione sessuale e voglio far loro sapere che va bene essere ESATTAMENTE CHI SONO e avere il diritto di amare incondizionatamente chi vogliono e essere a loro volta amati”.