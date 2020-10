Angus Young: “Ecco come sono riuscito a riunire gli AC/DC nel 2020 per il nuovo album Power Up!”

Gli AC/DC sono tornati in scena con la formazione di nuovo al completo, ossia con Phil Rudd alla batteria, Cliff Williams al basso, Angus e Stevie Young alle chitarre e Brian Johnson di nuovo alla voce. La band ha realizzato un nuovo album che uscirà il prossimo 13 novembre con il titolo Power Up e, in una nuova intervista per Triple M, Angus Young è tornato a parlare del gruppo finalmente riunito.

Il chitarrista ha spiegato che non è stato affatto complicato tornare a suonare tutti insieme, soprattutto per quanto riguarda il frontman che ha finalmente trovato una soluzione per il problema all’udito che lo ha costretto a lasciare la band nel 2016. “Brian ci ha tenuti informati – ha raccontato Angus – ha lavorato con uno specialista dell’udito negli Stati Uniti. Ci ha sempre fatto sapere come andava, ci ha detto che stava ottenendo grandi risultati con queste persone con le quali stava lavorando. Ha fatto dei test con diversi trattamenti ed era felice di questa nuova tecnologia che hanno realizzato per lui, era davvero contento e impaziente”.

Brian Johnson non vedeva l’ora di rivedere i compagni e di tornare a cantare ed esibirsi con loro: “Non ho dovuto chiederglielo due volte di tornare con noi per realizzare questo nuovo album – ha detto in proposito Angus – in quanto a Cliff, alla fine dell’ultimo tour mi ha detto che voleva ritirarsi. Io gli ho chiesto ‘Vuoi che ti contatti se faremo qualcosa?’ e lui mi ha risposto ‘Sì, contattami’. Io gli ho detto ancora ‘Così puoi decidere se vuoi tornare o meno. Non ci sarà alcuna pressione’. Così lo abbiamo contattato e lui ha subito detto ‘Sì, sono a bordo’”.

A quel punto restava una sola persona da contattare, ossia Phil Rudd. “Ho parlato con lui e l’ho anche incontrato qualche volta – ha raccontato Angus – era in grande forma. Anche lui era pronto. Mi ha detto ‘Sì, ci sarò, considerami già lì’. E poi – ha concluso – ovviamente c’era mio nipote Stevie, che ha preso il posto di Malcolm. Tutti noi eravamo entusiasti di tornare a suonare insieme. Riunire la band, quindi, è stato piuttosto semplice”.

Gli AC/DC, insomma, sono pronti a tornare a far scatenare i fan con la loro intramontabile musica: il nuovo singolo, Shot In The Dark è già un successo, ora non resta che attendere l’uscita dell’album.