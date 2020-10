Elton John ringrazia Papa Francesco per l'apertura alle unioni civili. Guarda il suo messaggio

In seguito all'apertura di Papa Francesco alla regolamentazione delle unioni civili, il grande Elton John ha voluto ringraziare personalmente il Pontefice con un messaggio.

Le parole di Francesco hanno fatto in pochissimo tempo il giro del mondo, suscitando reazioni e commenti: "Le persone omosessuali hanno il diritto di stare in famiglia. Sono figli di Dio. Serve una legge sull'unione civile, per dare loro una copertura legale". È quanto ha dichiarato Sua Santità durante un'intervista rilasciata per il documentario "Francesco" realizzato dal regista americano Evgeny Afineevsky e che è stato presentato al Festival del Cinema di Roma.

Elton John, pubblicando sui suoi canali social una foto del Papa, ha condiviso un bellissimo messaggio

"Grazie Francesco per il tuo sostegno alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. La mia unione civile e il successivo matrimonio con David Furnish ci hanno portato una felicità e sicurezza incommensurabili. Dare la tua benedizione alle unioni civili dello stesso sesso è un passo importante verso l'uguaglianza e una base per la quale innumerevoli altre persone poranno godere della stessa protezione e felicità. Dio ti benedica"