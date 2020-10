Bruce Springsteen: “È veramente frustrante per me non poter suonare il nuovo album dal vivo!”

La pandemia ha fermato la musica dal vivo e tutti sono tristi per questo, sia i fan che gli artisti. Per chi, come Bruce Springsteen, ha un album in uscita, è ancora più difficile accettare di non poterlo farlo ascoltare al proprio pubblico dal vivo. Il nuovo disco del Boss, Letter to You, verrà pubblicato venerdì 23 ottobre, insieme all’omonimo docufilm: sarà il ventesimo disco della carriera del musicista del New Jersey ma purtroppo non potrà festeggiare questo traguardo con un tour.

“Contiene ottimo materiale per un live – ha detto Bruce in un’intervista per Zane Lowe – è davvero doloroso non poterlo suonare dal vivo adesso, perché questo è materiale che funzionerebbe benissimo sul palco”.

Secondo il Boss, le canzoni contenute in Letter to You ricordano un po’ le origini: “Ho deciso di tornare a uno stile probabilmente più vicino – ha spiegato il Boss – bisogna tornare, ad esempio, a Born To Run, in cui ho dato al pianista Roy Bittan carta bianca per quanto riguarda il piano… queste nuove canzoni si adattano bene a questo tipo di arrangiamenti”.

Nel frattempo, le elezioni presidenziali negli Stati Uniti si avvicinano e Bruce Springsteen, da sempre schierato politicamente, ha detto la sua in proposito. Il Boss è pronto a partire e a trasferirsi in Australia se il Presidente in carica dovesse rimanere alla Casa Bianca: “Se Trump verrà rieletto, cosa che non accadrà, sto predicendo adesso che perderà – ha detto – ...ma comunque, se questa eventualità dovesse diventare realtà, ci vediamo sul prossimo aereo”.