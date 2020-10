Elton John ha risolto 'pacificamente' la controversia legale con l’ex moglie con un accordo da 3.300.000 euro

Elton John è riuscito a risolvere amichevolmente la controversia legale con la sua ex moglie Renate Blauel. I due sono stati sposati per quattro anni per poi lasciarsi nel 1988. Poco dopo la fine della loro storia, Elton John rivelò di essere omosessuale. Nell’accordo di divorzio, avevano stabilito un impegno alla riservatezza sulla loro vita privata, impegno che, secondo Blauel, la star avrebbe infranto.

Qualche mese fa, infatti, la donna ha citato in giudizio Elton John sostenendo che lui avesse violato quell’accordo, rivelando particolari del loro matrimonio sia nella sua autobiografia che nel biopic campione d’incassi, Rocketman. In realtà, pare che Elton John abbia concordato con lei la rimozione di alcuni passaggi prima della pubblicazione del libro. In ogni caso, però, Renate Blauel non ha gradito il modo in cui si è parlato della loro relazione in queste opere, né l’allusione a presunti problemi di salute mentale.

Per questi motivi aveva chiesto all’ex marito un risarcimento di tre milioni di sterline, presentando anche un’ingiunzione per impedire future divulgazioni relative alla loro vita privata. I legali di Elton John hanno replicato che il loro assistito non ha affatto violato i termini dell’accordo di divorzio di 32 anni fa, sottolineando che quell’accordo riguardava solo “questioni private o confidenziali” e che comunque i dettagli pubblicati nel libro sono ormai di dominio pubblico già da tempo.

Evidentemente alla fine Renate Blauel sembra essersi convinta, visto che, come riporta Sky News, la battaglia legale si è conclusa in modo pacifico: “Le due parti sono felici di annunciare di aver risolto il caso – ha fatto sapere un portavoce – facendo in modo che il bisogno di privacy di Renate sia rispettato. Da parte sua – ha proseguito – Renate riconosce che Elton abbia agito in modo dignitoso e rispettoso nei suoi confronti negli ultimi 30 anni ed è sempre stato felice di aiutarla. I due non discuteranno più della questione o del loro matrimonio in futuro e non forniranno ulteriori commenti sul caso”.