Queen, Brian May: “Amo il modo di suonare di Eddie Van Halen e lo amerò per sempre”

La morte di Eddie Van Halen ha lasciato un grande vuoto nel mondo della musica. In questi ultimi giorni tanti artisti lo hanno ricordato, sottolineando il suo immenso talento. Tra questi c’è anche Brian May: “Non c’era qualcuno di così sbalorditivo dai tempi di Jimi Hendrix – ha dichiarato il chitarrista dei Queen a BBC Radio One – ho visto Eddie Van Halen quando aprì i concerti dei Black Sabbath. Tony Iommi era un mio grande amico già a quei tempi. Entrambi abbiamo osservato Eddie Van Halen suonare la sua musica ed era semplicemente magnifico, quasi troppo per comprenderlo. Guardavamo questo ragazzo che giocava con la sua chitarra come un gatto, riuscendo a portarla a livelli inimmaginabili. Amo il suo modo di suonare e lo amerò sempre”.

Dopo la scomparsa del grande musicista avvenuta il 6 ottobre, Brian May è stato tra i primi a ricordarlo sui social. “Sono totalmente distrutto dopo aver saputo la triste notizia – ha scritto su Instagram – quest’uomo meraviglioso era troppo giovane per andarsene. Che talento, che patrimonio ha lasciato, è stato probabilmente il chitarrista rock più originale e brillante della storia. Lo ricordo come a un ragazzo, un prodigio innocente, sempre pieno di gioia, sempre modesto. E quelle sue dita davvero magiche erano in grado di aprire una porta a un nuovo modo di suonare. Ho fatto tesoro dei momenti che abbiamo condiviso – ha concluso – la sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel mio cuore. RIP Ed Van Halen”.