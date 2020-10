AC/DC, Cliff Williams: “Non potevo rinunciare all’opportunità di tornare a suonare con i ragazzi e di provare di nuovo queste sensazioni”

Dopo la pubblicazione del singolo Shot In The Dark che anticipa il nuovo album, Power Up, in uscita il prossimo 13 novembre, gli AC/DC stanno rilasciando numerose interviste per promuovere il loro nuovo lavoro e per raccontare com’è nato. La band ci tiene anche a sottolineare che finalmente sono di nuovo tutti insieme, perché Brian Johnson e Phil Rudd sono tornati al loro posto nel gruppo insieme ad Angus e Stevie Young, proprio come Cliff Williams.

Dopo l’ultimo tour, nel 2016, il bassista in realtà aveva deciso di abbandonare la musica e di ritirarsi dalle scene. Poi, però, per fortuna è tornato sui suoi passi, grazie ai suoi compagni. “Il Rock Or Bust tour avrebbe dovuto essere la mia ultima esperienza con la band – ha dichiarato a Loudwire Nights – francamente è stato anche un tour abbastanza duro da portare a termine, almeno per me. È stato molto lungo. Poi, però – ha proseguito – un paio d’anni dopo Angus mi ha contattato. Poi lo ha fatto anche la nostra etichetta discografica perché voleva capire se i componenti originali del gruppo fossero o meno ancora interessati a suonare insieme. Di fronte all’opportunità di potermi esibire di nuovo con i ragazzi e di provare di nuovo quella sensazione che provo quando suoniamo insieme, non potevo davvero rifiutare. È stata un’esperienza davvero positiva ed emozionante quando siamo tornati in studio. Non suonavamo insieme da un po’ di tempo. Ci siamo fatti prendere subito dall’entusiasmo e ci siamo buttati a capofitto nel lavoro – ha raccontato per poi concludere - È stata davvero una sensazione bellissima”.

Con la line-up di nuovo al completo, insomma, gli AC/DC sono pronti a regalare al loro pubblico un po’ di sano rock. Shot in the Dark è solo la prima delle nuove canzoni del tanto atteso nuovo album: “Non vorrei essere il responsabile della scelta dei singoli tra le dodici canzoni della tracklist, non vorrei proprio – ha dichiarato Brian Johnson in proposito a USA Today – è compito della casa discografica, di solito sono molto bravi in queste cose. Come ha detto Angus, non appena fai partire la canzone, pensi una cosa del tipo ‘Questi sono gli AC/DC! Dimentica tutto il resto!’ – ha scherzato – nessuno fa musica come questa. Penso che Shot in the Dark sia un singolo grandioso ma attenzione, ci sono un sacco di altri bei singoli nel disco. Ecco il motivo per il quale penso che l’album sia così forte”.

Power Up, pubblicato dalla Columbia Records, sarà disponibile in diversi formati: si può già ordinare nella versione CD, vinile, download digitale e nell’esclusiva Deluxe Lightbox, un’edizione limitata pensata per i fan più appassionati. Il prezioso cofanetto è infatti dotato di un pulsante laterale grazie al quale è possibile accendere il logo rosso lampeggiante con la scritta AC/DC sulla parte anteriore: allo stesso tempo, l’altoparlante incorporato fa risuonare le note d’apertura di Shot in the Dark. All’interno della confezione, inoltre, sono presenti un libretto con foto esclusive della band e un cavetto USB che consente di ricaricare la batteria e di mantenere così il logo a neon sempre acceso. Si tratta, insomma, di un gioiellino pensato proprio per il ritorno in scena della leggendaria band australiana, un evento che i fan di tutto il mondo aspettavano ormai da tempo.