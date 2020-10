Ozzy Osbourne, il No More Tours II è stato rinviato al 2022. Tutte le info

Com’è noto, il 2019 è stato un anno molto difficile per Ozzy Osbourne a causa di una serie di problemi di salute. Questa situazione ha costretto il Principe delle Tenebre a stare lontano dalle scene per un po’ e a rinviare tutti i suoi concerti a quest’anno. Nel 2020, però, è scoppiata la pandemia e così il tour è stato ulteriormente posticipato: come riporta loudwire.com, visto che l’emergenza sanitaria è ancora in atto, il No More Tours II è stato rinviato direttamente al 2022.

Sharon Osbourne ha parlato di questa situazione ai microfoni di Planet Rock Radio: “Tutti stanno organizzando di nuovo i rispettivi tour per il 2022 e per cercare di trovare posti disponibili sin da subito, è assurdo – ha detto – gli agenti e le strutture stanno dando di matto, cercando di accaparrarsi di nuovo tutti gli artisti. Sarà entusiasmante. Penso che sarà un periodo davvero emozionante quando le band potranno finalmente tornare a esibirsi – ha concluso - sarà un momento felice”.

Ozzy Osbourne non vede l’ora che ciò accada perché il desiderio di tornare sul palco e di rivedere i suoi fan è uno dei motivi che lo hanno spinto a non arrendersi di fronte alle difficoltà e ad andare avanti con coraggio. “Il tour di Ozzy è stato riprogrammato – ha continuato Sharon – intendo dire il tour britannico almeno. Tornerà sul palco nel 2022. Noi cerchiamo di andare avanti come al solito. Abbiamo partecipato a un sacco di show televisivi e anche voi dovete aspettare ancora un po’, fino a che Ozzy potrà tornare a esibirsi dal vivo". In Italia sarebbe dovuto arrivare il 19 novembre a Bologna.

Fino ad allora, di certo il Principe delle Tenebre non se ne starà con le mani in mano. Non lo ha fatto neanche in questo ultimo anno. Il 21 febbraio scorso, infatti, il rocker ha pubblicato il suo nuovo album, Ordinary Man e poi si è subito messo al lavoro per comporre nuovi brani per un futuro nuovo disco; il 7 settembre scorso, invece, è stato pubblicato Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne, un docufilm che racconta la vita e la carriera di questo incredibile artista che, ancora oggi, riesce a conquistare i fan con la sua musica e il suo grande carisma.