“Il mio cuore e la mia anima sono a pezzi”, la commovente lettera per Eddie Van Halen dalla moglie Janie

Il 6 ottobre Eddie Van Halen è scomparso dopo una lunga lotta contro il cancro, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del rock. I fan e i suoi colleghi e amici musicisti sono distrutti per il dolore di questa perdita; Janie Liszewski, la moglie del grande chitarrista, oggi ha pubblicato uno struggente messaggio sui social in memoria del marito.

Pubblicando una foto di loro due insieme sulla spiaggia, Janie ha scritto: “Mio marito, il mio amore. Il mio cuore e la mia anima si sono frantumati in un milione di pezzi. Il nostro viaggio insieme non è stato sempre facile ma alla fine tra di noi c’è sempre stata una connessione e un amore che resteranno per sempre – ha sottolineato – dirti addio è la cosa più difficile che io abbia mai dovuto fare, ma prima o poi ti rivedrò in un posto dove non esistono dolore e sofferenza. Ti prego, veglia su di me e su Kody. Ti amiamo – ha concluso – e ci manchi davvero tanto”.

Poco dopo la notizia della morte di Eddie, è stato suo figlio Wolfgang a rompere per primo il silenzio: “È stato il padre migliore che potessi desiderare – ha scritto – ogni momento che ho condiviso con lui sul palco e fuori è stato un dono. Il mio cuore è in pezzi e non penso che riuscirò mai a riprendermi da questa perdita”.

In questa occasione, è intervenuta anche la madre di Wolfgang, ossia la prima moglie del chitarrista, Valerie Bertinelli. Anche lei si è detta distrutta per questo lutto e ha voluto omaggiare il padre di suo figlio con questo post: “40 anni fa la mia vita cambiò per sempre quando ti incontrai. Mi hai dato l’unica vera luce della mia vita, nostro figlio Wolfgang – ha sottolineato – durante la tua lunga battaglia contro il cancro, hai mantenuto il tuo spirito e quel tuo sorriso impertinente. Sono così grata che io e Wolfie abbiamo potuto starti vicino nei tuoi ultimi momenti. Ti rivedrò nella nostra prossima vita, amore mio”.