Ecco come Ozzy Osbourne ha speso i primi soldi guadagnati coi Black Sabbath

Ozzy Osbourne è un artista ben noto anche per la sua vita dedita agli eccessi di qualsiasi tipo. Per questo motivo, si potrebbe pensare che abbia iniziato a spendere soldi in droghe e alcool sin dai primi guadagni. In realtà, le cose non sono andate così. Intervistato da Billy Morrison per SiriusXM, il Principe delle Tenebre ha rivelato come ha speso il primo assegno ricevuto per le royalties derivate dalla sua musica.

“Comprai un paio di scarpe – ha raccontato - poi acquistai una bottiglia di Brut e infine andai al pub”. Per chi non lo sapesse, il Brut di cui parla Ozzy non è una bevanda alcolica: “È una specie di acqua di colonia economica e un dopo barba – ha spiegato il rocker – ma di certo era meglio del mio odore dell’epoca. Ma attenzione, il profumo del Brut sotto le ascelle era grandioso”. L’acqua di colonia Brut fu lanciata dalla Faberge e divenne molto popolare negli anni ’70 e ’80, anche grazie agli spot pubblicitari. In seguito la linea incluse anche altri prodotti, come dopo barba, deodoranti e balsami.

In sostanza, con il suo primo assegno Ozzy acquistò beni necessari e poi si limitò a festeggiare con una bevuta al pub; nulla a che vedere, insomma, con ciò che fece negli anni successivi quando, prima con i Black Sabbath e poi come solista, divenne un artista di fama internazionale e guadagnò davvero tantissimi soldi grazie ai suoi dischi.

Oggi, purtroppo, come tanti altri artisti, anche il Principe delle Tenebre è bloccato: nonostante stia molto meglio dopo i recenti problemi di salute, al momento non può organizzare concerti a causa della pandemia in corso e le date programmate sono state tutte rinviate. Lui, però, vorrebbe tanto esibirsi di nuovo: “Non vedo l’ora di tornare sul fo****o palco – ha detto durante l’intervista – teniamo sotto controllo questo Coronavirus, così potremo tornare a organizzare qualche show, per favore. Se mi state ascoltando – si è rivolto poi ai fan con delle raccomandazioni – vi prego, non fate gli stupidi e non andate a quegli stupidi e maledetti Covid party. Tutto questo è per st****i idioti, perché la pandemia è reale. Non è un complotto e può davvero prendervi a calci nel c**o”.

Nel frattempo, Ozzy si sta tenendo impegnato: pochi mesi fa è uscito il suo nuovo album Ordinary Man, mentre di recente è uscito il documentario sulla sua vita intitolato The Nine Lives of Ozzy Osbourne. Ma non è finita qui: il Principe delle Tenebre ha rivelato che durante il lockdown ha già iniziato a lavorare a un altro album insieme al produttore Andrew Watt, un disco che sarà il seguito di quello da poco uscito. Insomma Ozzy, che compirà 72 anni il prossimo 3 dicembre, è più attivo che mai e la speranza è di poterlo rivedere presto in concerto.